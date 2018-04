Doe de test: ben jij ondernemend op het werk? redactie vacature.com

17 april 2018

11u30

Bron: vacature.com 0 vacature.com Wil je inzicht krijgen in jouw ondernemerszin op het werk? Doe dan mee aan een Wil je inzicht krijgen in jouw ondernemerszin op het werk? Doe dan mee aan een korte online enquête . Je steekt er iets van op én je maakt kans op een leuke prijs.

Schuilt er een echte intrapreneur in jou? KU Leuven onderzoekt samen met vacature.com, de Socialistische Mutualiteiten en UZ Leuven hoe ondernemend de Vlaming in werkelijkheid is. Met de resultaten van de online enquête willen de onderzoekers een gratis toolbox ontwikkelen. Die kunnen bedrijven gebruiken om het intrapreneurship van hun medewerkers en teams te versterken. Jij kan je steentje bijdragen door deel te nemen aan de enquête. Die neemt alles samen slechts 10 tot 15 minuten in beslag.

De vragen peilen naar jouw gedrag op de werkvloer. Zorg jij er voor dat jouw team of bedrijf de dingen anders aanpakt? Durf jij met voorstellen voor nieuwe diensten of producten op de proppen komen? Daarnaast kan je ook eens je zeg doen over het ondernemersklimaat in jouw bedrijf. Krijg je de ruimte om met iets nieuws voor de dag te komen? Wordt intrapreneurship gestimuleerd of net niet?

Waarom deelnemen?

Dat we elke dag moeten werken, is ons allen genoeg bekend. Maar het is vaak enkel als we promotie (willen) maken of van job veranderen, dat we stilstaan bij hoe efficiënt we al dan niet werken.

Beschouw de enquête dus als een professioneel zelfreflectiemoment, waarmee je jouw eigen ondernemerszin en je eigen gedragingen op het werk onder de loep kan nemen. Wie wil, krijgt een persoonlijk feedbackrapport. Dat wordt je toegestuurd als je ook deelneemt aan een tweede, kortere enquête. Die volgt één maand na de eerste. Bovendien maak je ook kans op een leuke Bongo cadeaubon.

Heb je zin om mee te doen? Klik dan hier om naar de enquête te gaan.

Lees ook:

Deze jobs kan je perfect combineren met een 2de job

Jobs bij Top Employers

Welke job past bij jouw persoonlijkheid?

Bron: vacature.com.