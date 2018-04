Dit zijn ze: de 10 best betaalde sectoren in België

vacature.com

Een voltijdse bediende in Vlaanderen en Brussel heeft een gemiddeld bruto maandloon van 3.510 euro (volgens de pas verschenen resultaten van het Salariskompas ). Puur op zich vertelt zo'n cijfer natuurlijk niet veel over jouw persoonlijke loonrealiteit. De sector waarin je werkt is wel heel erg bepalend.