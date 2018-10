Dit zijn de voordelen van een job in de haven Matthias Van Milders

03 oktober 2018

De diversiteit is maar één van de voordelen van werken in de haven.

Er is véél werk

De vier Vlaamse zeehavens bieden heel wat jobs. Samen zorgen ze voor 103.332 directe en 127.008 indirecte jobs, goed voor 230.340 arbeidsplaatsen in totaal (cijfers 2016, Vlaamse Havencommissie).

Jobs voor bijna elk profiel

De jobs in de haven zijn erg divers: van havenarbeider over expediteur en logistiek bediende tot salesfuncties. En dan zwijgen we nog over de chauffeurs, loketbedienden, it’ers en tientallen andere profielen die er ook terecht kunnen. Die diversiteit uit zich niet alleen in de jobinhoud, maar ook in de vereiste diploma’s. Of je nu een diploma secundair onderwijs hebt of je bent afgestudeerd aan de universiteit: je kan altijd aan de slag in de haven.

Werk in eigen streek

Wie in de haven wil werken, kan ook in bijna elke provincie aan de slag. De vier belangrijkste: Antwerpen, Gent, Oostende en Zeebrugge. En wist je dat ook Brussel en Genk een haven hebben?

Aandacht voor woon-werkverkeer

We moeten er geen doekjes om winden: havenbedrijven zijn niet altijd gemakkelijk bereikbaar. In de uitgestrekte havengebieden raak je niet overal met het normale openbaar vervoer en het wegverkeer heeft op veel plaatsen te kampen met verkeersproblemen. Daarom besteden havenbedrijven veel aandacht aan een zo vlot mogelijk woon-werkverkeer. Zo organiseren ze collectief vervoer. De Antwerpse haven krijgt er dit najaar zelfs een waterbus bij. En steeds meer werknemers springen op de elektrische fiets, vaak gesubsidieerd door het werk.

Nooit te laat om in de haven te werken

Wil je aan de slag in de haven, maar wil je jouw kansen vergroten met het juiste diploma? De VDAB en het volwassenenonderwijs bieden verschillende opleidingen voor havenjobs. En de sector zelf zogenaamde opfrissingscursussen voor wie al een diploma heeft en werkzoekend is.

Ruime keuze

Alleen al in de haven van Antwerpen zijn 900 bedrijven actief. Zo goed als elke sector is wel vertegenwoordigd in onze havens: chemie, logistiek, productie, energie, voeding, industrie, transport,… Je kan dus kieskeurig zijn.

