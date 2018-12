Dit zijn de vijf populairste jobs van het moment Katelin Raw

04 december 2018

08u00

Bron: vacature.com 0 vacature.com Duizenden vacatures staan er op jobsite vacature.com. De mate waarin bepaalde jobs aangeklikt worden, zeg natuurlijk ook iets over onze economie en de jobs die momenteel het best in de markt liggen.

1. Operationeel manager

Bovenaan het lijstje staan de operationeel managers. Een breed begrip dat de mensen omvat die verantwoordelijk zijn voor het goed verloop van de activiteiten op de werkvloer. Ze harmoniseren de dagdagelijkse operaties met de strategische plannen van het hoger management. Je vindt operationeel managers voornamelijk terug in de techniek, maar ook in de logistiek en sales.

2. Accountmanager

Op de tweede plaats staan momenteel de accountmanagers, die overwegend communicatief, klantgericht en commercieel zijn. Als accountmanager beheer je een of meerdere (maximaal tien) klantenportefeuilles van A tot Z. Voor je klanten ben je de facto het gezicht van je werkgever. Bovendien speel je een actieve rol in de groei van je bedrijf door ook nieuwe klanten aan te trekken. Aan waardering dus geen gebrek, wat de populariteit van deze functie ongetwijfeld verklaart.

3. Vertegenwoordiger

Hoewel het verschil tussen accountmanagers en vertegenwoordigers niet altijd meer even duidelijk is, is er wel degelijk een verschil. Waar accountmanagers contacten onderhouden met hoofdkantoren, zijn het de vertegenwoordigers die individuele verkooppunten bezoeken en bestellingen behandelen. Je bent dus veel op de baan. Een rijbewijs is een must, een speciaal diploma niet zozeer.

4. Magazijnier

Zonder diploma kan je ook gemakkelijk aan de slag als magazijnier en je zelfs opwerken tot teamleader. Je takenpakket is sterk afhankelijk van het team waarin je terechtkomt. Is die groot, dan ben je wellicht verantwoordelijk voor een specifieke taak. Is die minder groot, dan kunnen je taken uiteenlopend zijn. Voorzichtigheid is je grootste troef, want soms maak je gebruik van (zware) machines of kom je in aanraking met gevaarlijke stoffen.

5. Financial controller

Deze financiële masterminds staan in voor nauwkeurige en tijdige rapporten van alle financiële gegevens, zodat je bedrijf niet voor plotse verrassingen komt te staan. Als financial controller ga je een paar stappen verder dan de klassieke boekhouder, omdat je ook op de hoogte blijft van relevante wetgevingen, risico’s identificeert en strategische aanbevelingen doet aan het management. Een brede verantwoordelijkheid die vooral op de schouders van Masters Economie komt te liggen.

