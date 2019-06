Dit zijn de tofste vakantiejobs in retail vacature.com detailhandel

17 juni 2019

08u00

Bron: vacature.com 0 vacature.com De zomervakantie nadert: tijd om flink bij te verdienen! Voor wie commercieel is ingesteld en graag met mensen werkt, zijn er heel wat toffe jobs in de retailsector te vinden. vacature.com zet de leukste vakantiejobs op een rijtje.

Eline David is country manager van NOWJOBS - een populaire app onder studenten - bij uitzendbureau Accent. Zij ziet een duidelijke trend op het gebied van vakantiejobs. “Het gebeurt steeds minder dat studenten een hele maand lang een vakantiejob uitvoeren. Ze doen liever op flexibele basis klussen, zodat ze snel geld kunnen verdienen voor dat ene concert of die toffe sneakers.”

Die toenemende flexibilisering komt ook door de komst van de 475-urenregel die in 2017 werd ingevoerd. Daarvóór konden studenten 50 dagen per jaar werken tegen verminderde sociale bijdragen. Nu is dat 475 uur geworden, waardoor er geen volledige dagen meer hoeven te worden gewerkt. Een paar uur ergens bijspringen tijdens piekuren is dus perfect mogelijk, zonder dat je daarvoor een hele werkdag moet wegschrijven.

Tip: Bekijk hier ons aanbod vakantie- en studentenjobs.

Vakantiejobs in retail

Wat zijn de tofste jobs die je deze zomer in de retailsector kunt doen? Eline David doet een greep uit het aanbod.

1. Reclame maken in een leeuwenpak

Je kan deze zomer bij de Matrassenkoning in een leeuwenpak op de parking werken. Je trekt de aandacht van voorbijrijdende wagens, en in de winkel sta je paraat om mensen en vooral kinderen te vermaken. Het wordt wel warm in zo’n pak, maar een shift duurt gemiddeld maar 4 uur! Per uur verdien je netto zo'n 10,22 euro.

2. Springkastelen ophalen

Nog een vakantiejob waar je niet meteen aan denkt is het leveren, installeren en weer ophalen van springkastelen. Zo kom je nog eens op een familiefeest of buurtfeest! Van unicorn- tot voetbalspringkastelen, jij draait er je hand niet voor om. Voor deze job heb je geen rijbewijs nodig, je werkt namelijk samen met iemand anders. En het uurloon? Gemiddeld 11,12 euro.

3. Suikerspinnen verkopen

Heb je zin om zomerse vibes te verspreiden, dan kun je frozen yogurt of suikerspinnen gaan verkopen in een winkel of kraampje. Je maakt mensen blij met lekkere smoothies, speciale toppings en drankjes, terwijl je gemiddeld 9,30 per uur verdient. Je bent klantvriendelijk en kunt snel werken, ook als het druk is. Natuurlijk moet je ook in het weekend beschikbaar zijn voor deze job.

4. Rondrijden met de ijskar

Voor deze job zijn een rijbewijs B en een flinke dosis flexibiliteit vereist. Je werkt als de zon schijnt, ’s avonds en in het weekend. Een ijskar rijdt door de stad, staat aan een meer of strand, en is aanwezig op evenementen. Geen saaie job dus, die ook nog eens blije gezichten oplevert! Daarnaast verdien je netto zo’n 10,65 euro per uur.

5. Pralines gieten

Voor de echte zoetekauw is dit een droomjob. Je helpt in de chocoladewinkel en assisteert ook bij het maken van allerlei lekkers. Zo bedien je de kassa, helpt je de etalage inrichten, je doet bestellingen, pakt chocolaatjes in, maakt vullingen en giet allerlei chocoladeproducten. Jouw winst, naast een toffe job? Gemiddeld 10,06 euro per uur.

6. Helpen in een kledingwinkel

Een meer conventionele job vind je in een kledingwinkel. Heel geschikt voor fashionista’s! Je verwelkomt klanten, geeft advies, je houdt de winkel op orde en kunt ook bijspringen achter de kassa. Passie voor mode en een klantvriendelijke instelling zijn cruciaal in deze job. Zelf hou je er een mooie 10,26 euro per uur aan over. Daarmee kun je zelf gaan shoppen!

Toon me alle vacatures in retail.

Lees ook:

Zoveel salaris krijg je als starter

Deze bedrijven hebben wel erg opmerkelijke arbeidsvoorwaarden

Nergens vind je zo veel verschillende soorten jobs als in de retail

Bron: vacature.com.