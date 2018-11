Dit zijn de tien ergste missers tijdens een sollicitatie Anneleen De Leyn

19 november 2018

08u00

Bron: vacature.com 0 vacature.com “Het is niet echt mijn droomjob, maar ik zou het toch graag doen”, floepte ondergetekende er ooit per ongeluk uit op een sollicitatiegesprek. Solliciteren is gelukkig iets wat je kan leren. En je leert het best uit (andermans) fouten, toch? Dit zijn de tien meest voorkomende sollicitatieblunders. Probeer ze vooral niét zelf uit.

1. Taalfouten in je brief

Je sollicitatiebrief is je eerste visitekaartje om in een bedrijf binnen te geraken. Zorg er dan ook voor dat die correct geschreven is, zonder taal- of spellingfouten. Laat hem desnoods nalezen. Anders beland je meteen op de nee-stapel.

2. Te laat of te vroeg komen

Te laat komen maakt nooit een goede indruk. Maar (veel) te vroeg komen, kan ook verkeerd of vervelend overkomen. Ideaal is je vijf à vijftien minuten voor je afspraak aanmelden. Dan kan je nog net even naar het toilet, al is het maar om te checken of je haar nog goed zit.

3. Slecht voorbereid zijn

Als je maar half weet in welk bedrijf je terecht komt of wat de functie precies inhoudt, mag je de job al op voorhand op je buik schrijven. Google dus op voorhand zowel het bedrijf als de jobinhoud, en denk na over je motivatie. Zo kom je geïnteresseerd en overtuigend over tijdens het gesprek.

TIP: Een overzichtelijk en helder cv is een onmisbare schakel in het vinden van een geschikte job. Download hier onze gratis gids ‘Zorg voor een cv met impact’.

4. Een onverzorgd uiterlijk of ongepaste kledij

Door je netjes en verzorgd te presenteren, scoor je sowieso al punten. Overdressed zijn is niet nodig, maar dat versleten paar sneakers hou je toch beter voor een andere gelegenheid. Met propere kleren en verzorgde nagels en haren, geraak je al een heel eind. En onaangename geurtjes vindt niemand fijn natuurlijk.

5. Je baas of rekruteerder proberen verleiden

Je kan je dan wel netjes en aantrekkelijk kleden, maar je hoeft er je toekomstige baas niet mee te verleiden. Sexy of verleidelijk = erover. Het kan zelfs geïnterpreteerd worden als een manier om oppervlakkigheid of gebrek aan intelligentie weg te moffelen.

Lees ook: Zo vindt een rekruteringsbureau geschikte kandidaten

6. Te veel op je gemak zijn

No stress op een sollicitatiegesprek, dat is nergens voor nodig. Maar voel je nu ook weer niet te veel thuis. Doe die kauwgom dus uit je mond voor je het gebouw binnengaat, doe je handen uit je zakken en zak niet onderuit in je stoel.

7. Een fout imago op sociale media of internet

Heb je je naam al eens gegoogeld? Als er linken of foto’s van jou verschijnen waar je niet echt trots op bent, probeer die dan te (laten) verwijderen. Hoewel een potentiële nieuwe werkgever met jouw sociale media-activiteiten strikt genomen niets te maken heeft, kan je er zeker van zijn dat er toch naar gekeken wordt. Alles wat openbaar staat, kan dus maar beter door de beugel kunnen.

8. Vragen niet beantwoorden

Als je een vraag niet goed begrijpt, vraag dan om ze te verduidelijken. Als het een (te) persoonlijke vraag is waar je moeilijk of liever geen antwoord op geeft, probeer dan op z’n minst iets te formuleren. Desnoods zeg je je daar liever geen antwoord op geeft en waarom. Je hoeft nu ook niet (meteen) het achterste van je tong te laten zien.

9. Bluffen of liegen

Wees positief realistisch op gesprek: bluf niet over dingen die je nog nooit gedaan hebt of over mensen die je zegt te kennen maar eigenlijk niet echt kent. Je kan wel zeggen dat je denkt die opdracht aan te kunnen, omdat je ervaring hebt met iets gelijkaardigs. Liegen is helemaal uit den boze.

10. Te veel praten

Laat merken dat je luistert naar je gesprekspartner en onderbreek hem of haar niet. Neem je tijd als het jouw beurt is om te spreken, maar rond op tijd af. Je werkgever kan altijd nog vragen bijstellen indien hij of zij dat wenst. Vertel ook niet te veel: je toekomstige werkgever heeft geen boodschap aan het feit dat jij je helemaal niet gewaardeerd voelde bij je vorige werkgever. Negativiteit wordt zelden geapprecieerd. Vertel alleen wat van toepassing is voor die toekomstige droomjob.

Lees ook:

Vijf tips om je cv te laten knallen

Waarom je beter twee keer nadenkt vooraleer je een job aanvaardt

Hr-managers verklappen het juiste antwoord op 5 verwarrende sollicitatievragen

Bron: vacature.com

Meer over Google

werk

arbeidsmarkt

samenleving