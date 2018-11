Dit zijn de populairste extralegale voordelen

De tijd dat we 'gewoon' een loon kregen, is al lang voorbij. Steeds meer bedrijven bieden hun personeel de kans om (een deel van) hun loonpakket zelf samen te stellen en een combinatie van loon met extralegale voordelen te maken. Zo wil een moeder met werkende partner en jonge kinderen misschien liever extra verlofdagen in plaats van een eindejaarspremie. Of laat een milieubewuste collega de nieuwste bedrijfswagen voor wat die is in ruil voor een fietsvergoeding of treinabonnement.

Die laatste keuze maakte ook Lieve Michiels van hr-dienstverlener SD Worx: “Het kost mijn werkgever niets en ik ben veel gelukkiger. Dit soort autonomie, waarbij de medewerker zelf beslist over haar of zijn loonsamenstelling, verhoogt de betrokkenheid op het werk.” Het Flex Income Plan™ van SD Worx geeft werknemers de kans om zelf – gedeeltelijk - te bepalen voor welke extralegale voordelen ze kiezen. In 2017 maakten 12.953 werknemers er gebruik van. Uit die gegevens blijkt dat de volgende top 10 van extralegale voordelen het meest wordt gekozen :

1. Extra vakantiedagen: 57,87%

2. Pensioensparen: 40,50%

3. Bedrijfswagen: 30,84%

4. Aanvullende kinderbijslag: 25,89%

5. Warrants/aandelen: 25,88%

6. Hospitalisatie voor familieleden: 12,32%

7. Openbaar vervoer (incl. trein): 12,29%

8. Tankbudget (internationaal): 9,60%

9. Multimedia: 8,98%

10. Fiets: 7,50%

“Voor het eerst in jaren prijkt de auto niet bovenaan”, analyseert Lieve Michiels de cijfers. “Meer nog: de auto valt terug tot de derde plaats. Werk-privébalans is doorslaggevender geworden, met bijna 60 procent van de werknemers die kiest voor verlofdagen. Tussen de lijntjes lees ik dat we meer en meer belang hechten aan werkbaar werk. De behoefte aan rust overtroeft het financieel aspect.”

Lieve Michiels noteert een tweede maatschappelijke trend: “Werknemers spreken hun rewardpakket aan om hun sociale zekerheid aan te vullen: pensioensparen en kinderbijslag dragen de voorkeur weg van een groot deel van de bevraagden. Maar financiële optimalisatie blijft belangrijk voor de werknemer, die ook denkt met zijn portemonnee: aandelenopties sluiten de top 5 af.”

TIP: Vul het Salariskompas in en je krijgt een uitgebreid rapport waarin je salaris en extralegale voordelen berekend worden.

Most wanted extralegale voordelen

Recent onderzoek (2018) van SD Worx toont verder aan dat 57% van de Belgische werknemers graag invloed wil hebben op zijn of haar verloningspakket. In de praktijk heeft maar liefst 91% van de werkgevers nog volledige zeggenschap heeft over de verloning. SD Worx vroeg aan 2.500 werknemers voor welke extralegale voordelen ze zouden kiezen, àls ze hun loonpakket helemaal zelf zouden mogen samenstellen. Dat lijstje ziet er een beetje anders uit dan de bovenstaande lijst:

1. Maaltijdcheques

2. Pensioensparen

3. Extra vakantiedagen

4. Anciënniteitspremie

5. Bijdrage aan eigen hospitalisatiepremies

6. Anciënniteitsdagen

7. Bedrijfswagen

8. Bijdrage aan eigen hospitalisatiepremies voor familieleden

9. Smartphone, laptop of andere multimedia

10. Prestatieverloning

Opvallend is dat ook hier de auto buiten de top 5 valt. Zien we dan toch een mentaliteitswijziging over de bedrijfswagen? Lieve Michiels nuanceert: “De 2.500 mensen die we ondervroegen, zagen een bedrijfswagen waarschijnlijk gewoon niet als een valabele mogelijkheid in hun huidige job. Daarom dat het maar een zevende plaats heeft. Maar algemeen kunnen we sowieso stellen dat werk-privébalans echt belangrijker wordt in de keuze voor bepaalde extralegale voordelen.”

