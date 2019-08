Dit zijn de meest hardnekkige knelpuntberoepen vacature.com productie en techniek

16 augustus 2019

08u00

Bron: vacature.com 0 jobs De krapte op arbeidsmarkt is historisch groot. Wie jobzekerheid wil, kijkt momenteel best uit naar een knelpuntberoep in de techniek, ICT of zorg.

In de lijst Vlaamse knelpuntberoepen die VDAB jaarlijks presenteert, staan meestal weinig verrassingen. Klassiekers als IT’er, verpleegkundige, vrachtwagenbestuurder en callcentermedewerker prijken als vanouds op de lijst, naast een hele rist aan technische beroepen. Er zijn ook enkele nieuwkomers: postbode, stukadoor, verkoper van voedingsmiddelen en verzekeringsadviseur maakten dit jaar hun entree. Maar op zich verschilt de nieuwe top 10 van knelpuntberoepen weinig van die van vorig jaar: het gebrek aan hooggeschoolde technische specialisten blijft een serieus probleem vormen.

Werfleider / conducteur bouw

Geschikte werfleiders worden al jaren zwaar gemist op de Vlaamse arbeidsmarkt. Het beroep behoort dan ook tot de zwaarste knelpuntberoepen. De reden? Er is veel ervaring nodig én een bachelor- of masterdiploma. Aan technisch afgestudeerden is sowieso een structureel tekort, en dat laat zich merken in dit soort complexe technische beroepen. Veruit de meeste vacatures ontving de VDAB in de provincie Antwerpen.

Technicus industriële installaties

Ook voor dit knelpuntberoep geldt dat er te weinig jongeren voor een technische opleiding kiezen. Ook is er een tekort aan specifieke kennis. Een technicus industriële installaties installeert, onderhoudt en herstelt industriële of multitechnologische automaten, waarvoor kennis nodig is van hydraulica (het gedrag van stromende vloeistoffen), pneumatica (perslucht) en cad-cam-sturing (waarbij machines worden bestuurd door computers).

Analist ontwikkelaar ICT

De vraag naar IT’ers is zo groot dat het onderwijs het niet bijgebeend krijgt: er studeren nog steeds te weinig ICT-studenten af om alle vacatures in te vullen. De complexiteit van het beroep en het feit dat het onderhevig is aan razendsnelle ontwikkelingen zijn ook factoren. De VDAB ontving maar liefst 4.063 vacatures in 2018, waarvan 1.626 in de provincie Antwerpen.

Technicus productieproces en methodes

Een technicus productieproces optimaliseert technische oplossingen voor de productie van goederen of diensten, maar heeft ook soft skills nodig: hij of zij moet technische steun kunnen verlenen aan collega’s en personeel opleiden.

Bestuurder trekker-oplegger

Vrachtwagenchauffeur is dan weer een speciaal knelpuntberoep. Het beroep kampt namelijk een beetje met een slecht imago. Ongunstige werktijden, hoge werk- en tijdsdruk, files, controles... Allemaal weinig bevorderlijk om meer mensen te verleiden in de vrachtwagencabine te stappen. Bovendien zijn er lange wachtlijsten voor de opleiding vakbekwaamheid (code 95) en ook de medische keuring is streng.

Verpleegkundige

Verpleegkundige is één van de zwaarste knelpuntberoepen. Er zijn weinig werkzoekenden voor dit beroep, en veel verpleegkundigen werken deeltijds. Door de ploegendiensten en de hoge fysieke en psychische arbeidsbelasting is het ook niet voor iedereen weggelegd. Tegelijkertijd neemt de vraag naar zorg toe door de vergrijzing. De VDAB ontving in 2018 liefst 9.487 vacatures voor verpleegkundigen, waarvan bijna de helft in Oost-Vlaanderen.

Onderhoudsmecanicien

Een onderhoudsmecanicien staat in voor de goede werking van het mechanische gedeelte van werktuigen, installaties en productiemateriaal. Een onmisbare functie dus, maar ook hier is het probleem dat er te weinig mensen voor een technische opleiding kiezen.

Tekenaar-ontwerper mechanica

In deze job ontwerp je onderdelen, producten en installaties op basis van technische documenten. Maar er zijn maar weinig specifieke opleidingen voor tekenaars, dus ook voor deze functie zijn er te weinig afgestudeerden. Werkgevers moeten op zoek naar witte raven: ervaren ingenieurs die een concept kunnen vertalen naar een ontwerp en een ploeg technisch tekenaars en technici kunnen aansturen.

Calculator bouw

De ingewikkelde job van calculator is al jaren een knelpuntberoep. Een calculator moet bouwtekeningen kunnen lezen (technisch inzicht) en die vertalen naar begrotingen en offertes (financieel inzicht). Er zijn weinig mensen die daarvoor de juiste opleiding én ervaring hebben.

Technicus studiebureau bouw

Een technicus studiebureau bouw werkt bouwprojecten uit en bestuderen de technische processen, bouwmethoden en kosten. De hooggeschoolde technici en ingenieurs die hiervoor nodig zijn, zijn moeilijk te vinden. Bovendien stijgt de vraag naar profielen met specifieke kennis van BIM; een 3D-bouwmodel waar alle bouwpartners aan kunnen werken. Ook hier spelen de rappe ontwikkelingen de sector dus parten.

