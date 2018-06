Dit zijn de meest hardnekkige knelpuntberoepen van het moment Katelin Raw

19 juni 2018

08u00

Bron: vacature.com 2 vacature.com De VDAB stelt elk jaar een lijst op met vacatures die moeizaam ingevuld geraken, ook voor 2018. Vergrijzing en technologische vernieuwingen bepalen nog steeds de noden van de arbeidsmarkt. Zo blijft de vraag naar bijvoorbeeld verpleegkundigen en ICT’ers groot. Maar wat zijn de minder evidente knelpuntberoepen?

Aard van het beestje

Knelpuntberoepen zijn beroepen waarvoor werkgevers maar moeilijk geschikte kandidaten vinden. Welk beroep precies het ‘hardst’ knelt, kunnen we niet zomaar bepalen. Vacatures kunnen namelijk blijven openstaan voor totaal verschillende redenen. De VDAB identificeert er drie algemene:

Soms zijn er gewoon te weinig werkzoekenden in een bepaalde sector. Dat komt meestal omdat de opleidingen ernaartoe te weinig studenten aantrekken, of gewoon nog niet bestaan.

Het kan ook zijn dat de jobinhoud competenties vereist die weinig mensen hebben. Zo’n kwalitatief tekort heeft dus niets te maken met het aantal werkzoekenden, wél met een globaal gebrek aan ervaring of (vakspecifieke) kennis.

Voor de derde reden wijst de VDAB niet naar de werkzoekenden – die zijn er genoeg – maar naar de job zelf. Onaantrekkelijke werkomstandigheden schrikken geschikte kandidaten af. Ploegwerk, ongezond of zwaar werk, een atypisch statuut… als die eigenschappen niet genoeg gecompenseerd worden, kan een vacature ook lang open blijven staan.

Administratieve specialisten

Dat de zorg- en ICT-sector door de samenleving van vandaag met een grote vraag naar genoeg gekwalificeerde werkkrachten te kampen hebben, is geen nieuws meer. Maar in de lijst van knelpuntberoepen werpen ook andere, minder evidente sectoren zich op als vragende partij.

Zo is er in de administratieve sector vooral een kwalitatief tekort aan kandidaten die over vakspecifieke kennis beschikken. De vraag naar algemene boekhouders, bijvoorbeeld, is niet per se groot, maar de vraag naar gespecialiseerde boekhouders is dat wél.

Ook commercieel bedienden die daarbovenop technische skills en talenkennis hebben, zijn gegeerd. Andere administratieve medewerkers die zich willen specialiseren, maken kans op jobs als managementassistent en technisch-administratief medewerker.

Lees ook: Hoeveel kan je verdienen met een administratieve job?

In de keuken, zaal en verkoop

Horeca-, handels- en verkooppersoneel met kennis van zaken zijn ook een zeldzaam soort. Het kwalitatief tekort aan werkzoekenden wordt in deze sector verder versterkt door onaantrekkelijke arbeidsomstandigheden: barmedewerkers, kelners en departementsverantwoordelijken in winkels zijn maar een aantal functieprofielen die duidelijk zitten te wachten op betere voorwaarden.

Deze sector kent ook veel ‘statistisch zware knelpunten’ voor beroepen die het moeilijkst zijn in te vullen. Als je zeker wil zijn van een job in deze sector, richt je best je pijlen op technisch adviseur voor klantenondersteuning of vertegenwoordiger. En wie graag en goed kokkerelt, kan daar ook een beroep van maken: elk jaar opnieuw staat chef-kok tussen de meest hardnekkige knelpuntberoepen.

Toon me alle jobs in Sales

De klassiekers

Andere klassieke knelpuntberoepen zijn verzorgers, ICT-specialisten, vrachtwagenbestuurders en callcentermedewerkers.

De bouwsector zit dankzij haar groei ook te smeken om genoeg geschikte kandidaten, maar daar wringt het schoentje van zware werkomstandigheden opnieuw. Gelukkig compenseert een goede team spirit tussen de arbeiders dat. Landmeters, metselaars en kraanbestuurders zijn goud waard. Talent in de technische sector, van productie over elektromechanica tot lassen, blijft sowieso enorm in vraag.

Lees ook: deze technische knelpuntberoepen garanderen je direct een job

De 10 beroepen die het ‘hardst’ knellen:

1. Verpleegkundige / Hoofdverpleegkundige

2. Technisch adviseur klantenondersteuning / Technisch commercieel adviseur

3. Werfleider / Conducteur bouw

4. Technicus industriële installaties

5. Analist ontwikkelaar ICT

6. Onderhoudsmecanicien

7. Bestuurder trekker-oplegger

8. Technicus studiebureau bouw

9. Calculator bouw

10. Medewerker callcenter

Lees ook:

Dit zijn de meest gevraagde IT-profielen op de arbeidsmarkt

Goed verdienen zonder hoger diploma: het kan!

Meer dan 2.500 euro verdienen terwijl je pas van school komt? In deze sectoren kan het

Bron: vacature.com.