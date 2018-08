Dit zijn de meest gevraagde profielen in de haven

Joni Horemans

09 augustus 2018

08u00

Om luxegoederen en levensmiddelen vlot bij de consument te krijgen, springen zeer uiteenlopende professionals in de bres. Deze populaire functies zijn onmisbaar in de haven.

Logistiek

Zonder logistiek zou er in de haven absolute chaos heersen. Dankzij het werk van logistiek bedienden kunnen schepen echter vlot aanmeren en hun ladingen lossen of laden. Het is onder meer hun taak leveringen te coördineren, orders te verwerken, transporten in te plannen en de nodige dossiers hiervoor op te stellen. Je vormt de schakel met de andere afdelingen, zodat iedereen steeds weet waar een vracht zich bevindt en waarvoor ze is bestemd. Ook voor klanten ben je een aanspreekpunt. Aangezien de haven een sterk internationale omgeving is, is talenkennis dan ook meestal aangewezen.

Chauffeur zonder vrees

Ben jij een behendig chauffeur zonder vrees voor het zwaardere werk? Dan ben jij in de haven broodnodig. De hoofdfunctie van een haven is immers logistiek en goederen transporteren en daar blink jij niet toevallig in uit. Vooreerst dienen containers van de schepen te worden gelost. Dit gebeurt veelal met een portaalkraan of met een reachstacker, een speciaal voertuig dat probleemloos een paar tienduizenden ton de lucht in tilt. Aan het stuur van deze monstermachine verzet je als stackerchauffeur letterlijk bergen. Om de ladingen uit de containers vervolgens op de juiste plaats te krijgen is er verder nood aan wendbare heftruckchauffeurs. Vrachtwagenchauffeurs vervoeren de producten ten slotte van uit de haven tot bij de klant.

Dokmeester als spilfiguur

Toezien op het vlotte aan- en afmeren van schepen is de taak van de dokmeester. Hij wijst schepen hun voorziene ligplaats aan en verzekert dat alles daarbij volgens de regels geschiedt. De dokmeester is een spilfiguur voor de veiligheid van het havenverkeer, op het water en aan wal. Hij ziet bijvoorbeeld ook toe op werkzaamheden als duiken en lassen. Doen er zich toch problemen voor, begeeft de dokmeester zich ter plaatse en treft de nodige maatregelen. Hij communiceert alle verrichtingen aan de bevoegde partijen.

Magazijnier

Heel wat goederen moeten tijdelijk in de haven worden opgeslagen. Dat maakt dat ook magazijniers hun handen vol hebben. Ze voeren vaak fysiek zwaarder werk uit om alle goederen op de juiste plaats in het magazijn te krijgen. De Warehouse Supervisor is verantwoordelijk voor één of meerdere sites. Hij stuurt het team aan en staat in voor de veiligheid. Daarnaast vormt hij de link met de Warehouse managers en de logistiek bedienden.

IT professionals

Uiteraard is ook technologie cruciaal voor een moderne haven. Binnen alle departementen zijn processen immers gedigitaliseerd. Getalenteerde System engineers zijn bijgevolg onmisbaar om IT infrastructuren te beheren en verder uit te breiden. De haven is een vooruitstrevende speler op vlak van technologie wat haar tot een ideale leer- en werkomgeving maakt voor ambitieuze IT professionals.

