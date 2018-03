Dit zijn de meest gevraagde IT-profielen op de arbeidsmarkt vacature.com IT

29 maart 2018

Bron: vacature.com 0 vacature.com Dat ze goed verdienen en nooit om werk moeten bedelen, dat weten we. De meeste mensen hebben dan wel weer geen flauw benul waarmee IT’ers eigenlijk hun werkdagen vullen. We lichten even toe waar de diverse profielen voor staan en welke jobs momenteel uitstekend in de markt liggen.

De tijd waarin IT nog een vakgebied in de marge was, een sector waarover gefluisterd werd dat die in de toekomst wel eens van groot belang zou kunnen zijn, is definitief achter de rug. Die toekomst is er nu: informatica is hét schoolvoorbeeld van een bloeiende sector en IT-profielen prijken bovenaan álle lijsten 'meest gegeerde jobs op de arbeidsmarkt'.

Maar wat doet een IT’er nu toch godganse dagen? Dat verschilt van job tot job. “Wij onderscheiden drie grote categorieën in IT-profielen”, klinkt het bij de mensen van ICTjob, specialist op de Belgische ICT-markt.

Creatie

“De eerste categorie is die van de developers en programmeurs. Zij schrijven de code voor websites, programma’s en andere applicaties. Alles wat te maken heeft met de opbouw van software valt onder deze categorie.”

Concreet zijn er verschillende programmeertalen – zoals C, Java, Ruby en Python – waarin IT’ers gespecialiseerd kunnen zijn. Developers en programmeurs schrijven de lijntjes code die websites en programma’s in leven roepen. Momenteel zijn er zoveel verschillende talen dat een IT’er ze onmogelijk allemaal kan kennen. Dat is ook niet nodig, want een toepassing is steeds opgemaakt uit een beperkt aantal talen.

Ondersteuning en onderhoud

“De tweede categorie IT-profielen is gericht op infrastructuur. Het gaat om mensen die een netwerk of server onderhouden, of zich bezighouden met hardware. Zij nemen alles wat met de IT-gerichte werking te maken heeft voor hun rekening. Ze maken niets nieuws, zoals programmeurs en developers, maar zorgen ervoor dat de toepassingen marcheren.”

Denk bijvoorbeeld aan een netwerkbeheerder die de netwerkinfrastructuur beheert en onderhoudt. Een netwerk is het geheel van servers, werkstations en apparatuur waarmee computers met elkaar communiceren. Als er een storing optreedt in het netwerk, is de netwerkbeheerder diegene die dit moet verhelpen.

ICT-techniekers focussen dan weer op hardware, hoewel ze ook niet vies mogen zijn van software: zij herstellen, onderhouden en installeren computers en andere informaticatoestellen. Zij zijn diegenen die de laptops in een bedrijf installeren en ervoor instaan om componenten te vervangen of herstellen als er een defect optreedt.

Businessapplicaties

“De laatste categorie valt onder de noemer ‘businessapplicaties’, softwaresystemen die bedrijven inzetten om hun werkzaamheden te optimaliseren of standaardiseren. Bijvoorbeeld, een applicatie waarmee bedrijven vakantiedagen registreren of de systemen die salesmensen gebruiken om gegevens van hun klanten op te slaan.”

Binnen deze categorie zijn er nog uiteenlopende functietitels, maar IT architect’en IT consultant zijn er twee die regelmatig terugkomen. Deze IT’ers mogen geen vakidioten zijn. Ze moeten voortdurend de relatie leggen tussen informatica en de doelstellingen van de organisatie.

Bron: ICTjob , vacature.com.