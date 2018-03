Dit zijn de meest gevraagde ingenieursprofielen op de arbeidsmarkt vacature.com ingenieurs

Bron: vacature.com 0 Vacature.com Wat je studeert in het hoger onderwijs hoeft niet altijd bepalend te zijn voor de rest van je carrière, maar soms is dat net de bedoeling. Ingenieurs bijvoorbeeld verdienen een goed salaris én krijgen vaker dan anderen de kans om naar het buitenland te reizen. Hier is een overzicht van veel gevraagde ingenieursprofielen

Werkloze dokter?

Met een masterdiploma op zak, vind je sneller dan anderen aansluiting op de arbeidsmarkt. Dat toont het Schoolverlatersrapport van de VDAB. Nog geen 5 procent van de bijna 16.000 studenten die met succes de universiteit verlieten in 2015 is 1 jaar later werkzoekend. Maar percentages zijn abstract, en houden geen rekening met uitschieters. Zo worstelt bijna 33 procent van masters Audiovisuele Kunsten met het vinden van werk na een jaar. En een werkloze dokter? Persoonlijk nog nooit van gehoord.

De ‘E’ in STEM

Het lijstje van masteropleidingen met het laagste percentage werkzoekenden wordt inderdaad aangevoerd door geneeskundige profielen, maar bestaat eigenlijk voor de helft uit STEM (science, technology, engineering, mathematics).

En wat blijkt? De ‘engineering’ uit STEM heeft het indrukwekkende overwicht. Wie wil gaan voor een standvastige toekomst met een aantrekkelijk loon en veel doorgroeimogelijkheden, zit met een ingenieursstudie op de universiteit dus gebeiteld. Maar welke ingenieursstudie ligt jou het best? En wat ga je in de praktijk dan doen?

Drie keuzes

Wie begint aan een STEM-ingenieursopleiding, kiest eerst uit drie richtingen: burgerlijk ingenieur, industrieel ingenieur of bio-ingenieur.

Burgerlijk ingenieurs bedenken en ontwikkelen complexe ideeën, die industrieel ingenieurs daarna omzetten in technologische realisaties. In de burgerlijke opleiding wordt hard aan je wiskundig en analytisch denkvermogen gewerkt, terwijl industrieel ingenieurs gestuurd worden om tot praktische realisaties te komen.

Bio-ingenieurs zijn dan weer bezig met alles wat leeft – bodem, lucht, water, dier en plant – en hoe dat optimaal te kunnen ontwikkelen, onderhouden en gebruiken. Fysica, chemie, biologie en wiskunde maken deel uit van je DNA.

Lees ook: zoveel verdien je als ingenieur.

Gezochte profielen

Al in je academische bacheloropleiding moet je kiezen uit een waaier aan specialisaties. Voor elke bachelor zijn er tientallen mogelijkheden, dus we wijzen je in de richting van ingenieursopleidingen waarna je, bij wijze van spreken natuurlijk, een job in de schoot krijgt toegeworpen:

Werktuigkunde (burgerlijk): motoren, robots, ruimtetuigen… hier kan je je fascinatie voor moderne en duurzame technologische ontwikkelingen botvieren.

Elektrotechniek (industrieel): dankzij je achtergrond in elektronica en ICT kan je zowel software als hardware van elektronische systemen ontwerpen en praktisch inzetten.

Levensmiddelentechnologie (bio): je houdt je bezig met het constant verbeteren van voedingsproducten en -methoden, van productie over opslag tot veiligheid.

Biomedische ingenieurstechniek (burgerlijk): je begeeft je als burgie op het veld van de biologie, geneeskunde en gezondheidszorg. Deze sector heeft bij uitstek de beste appratuur nodig om bijvoorbeeld de levenskwaliteit van patiënten te optimaliseren.

Energie (burgerlijk en industrieel): het is brandend actueel. Niemand weet goed hoe en uit welke bron we onze energie gaan opwekken in de toekomst. Gelukkig houd jij je elke dag met die vraagstukken bezig.

Levensmiddelenwetenschappen en voeding (bio): hoe verwerk je grondstoffen tot levensmiddelen? En welke positieve en negatieve effecten heeft voeding op onze gezondheid? Je kent de chemische principes van zulke processen als je broekzak.

Computerwetenschappen (burgerlijk): de digitalisering die onze tijd kenmerkt, brengt ook veel uitdagingen met zich mee. Als computerwetenschapper ontwikkel je geavanceerde systemen voor de volgende generatie.

Cel- en genbiotechnologie (bio): je pluist de levende organismen waarrond je werkt, uit tot op het ‘bot’. De biomedische en farmaceutische sectoren verwelkomen je met open armen.

Veilige keuze

Het Schoolverlatersrapport toont nogmaals aan dat STEM een veilige keuze is, en alsmaar meer jongens én meisjes laten zich terecht verleiden. En voor de wetenschappelijke knobbels die nog zekerder willen zijn van hun toekomst, is de ingenieurstitel de way to go.

