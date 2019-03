Dit zijn de hoogste/laagste starterslonen voor jongeren Joni Horemans

18 maart 2019

08u00

Bron: vacature.com 0 vacature.com Bestorm je weldra voor de eerste keer de arbeidsmarkt, ben je natuurlijk benieuwd hoeveel je zal verdienen. Uit de laatste resultaten van het Bestorm je weldra voor de eerste keer de arbeidsmarkt, ben je natuurlijk benieuwd hoeveel je zal verdienen. Uit de laatste resultaten van het Salariskompas * blijkt opnieuw aan dat het inkomen dat je mag verwachten sterk afhangt van het diploma dat je op zak hebt en van de sector waarin je aan de slag gaat. Een overzicht.

Hoogste loon in chemie en farmacie

Wie geen hoger diploma bezit, is financieel het beste af in de chemie en farmaceutische industrie. Opvallend is dat starters zonder hoger diploma er volgens onze cijfers ook erg goed verdienen, evenals de professionele bachelors. Een en ander heeft wellicht te maken met de grote vraag naar technisch onderlegd personeel dat bereid is om uitvoerend werk te verrichten. Ter vergelijking: het algemeen gemiddelde in de chemie of farmaceutische industrie bedraagt 4.441 euro bruto.

Als startende master ben je het best af in de gezondheidszorg

Heb je een professionele bachelor, verdien je bij de overheid gemiddeld nog nét iets beter dan in de chemie en ook weer meer dan bachelors die aan de universiteit afstudeerden. Deze groep is dan weer het beste af in het onderwijs of wetenschappelijk onderzoek. De academische masters verdienen het meest in de gezondheidszorg. Met een gemiddeld startloon van 3.010 euro zijn zij trouwens de enige starters die al van dag één meer dan 3.000 euro bruto binnenrijven. Verder verdient een startende academische master als chemicus (2.878 euro), directielid of manager (2.872 euro), ingenieur (2.771 euro) of jurist (2.660 euro) meer dan het algemene gemiddelde startloon voor een master (2.609 euro).

Bij de algemene gemiddelden gaan vooral de ingenieurs en de technische specialisten er momenteel erg op vooruit. Tussen 2016 en 2018 zagen zij hun gemiddelde brutomaandloon met zo’n 3 procent stijgen. Erg verwonderlijk is die stijging niet, aangezien het twee van de meest hardnekkige knelpuntberoepen op onze arbeidsmarkt zijn.

Laagste lonen, ook voor starters

Aan de andere zijde van het loonspectrum vind je de laagste startlonen (althans voor wie geen diploma heeft) in de klein- en groothandel. Voor wie wel langer naar school ging, betalen de media, marketing en communicatie dan weer relatief slecht.

Bron: vacature.com.

* Aan de voorbije editie namen 42.739 voltijds werkende bedienden uit Vlaanderen deel.