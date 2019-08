Dit zijn de gevaarlijkste jobs Loes Liemburg

Wie helemaal niet van risico's houdt, kan deze vijf banen best vermijden. De arbeidsongevallen zijn er niet van de lucht. Maak kennis met de meest halsbrekende jobs van België.

1. Bouwarbeider

De bouw staat erom bekend de gevaarlijkste jobsector te zijn. En inderdaad vinden daar elk jaar weer de meeste ongevallen plaats, vooral in de ruwbouw. Dat is ook niet verwonderlijk: in de bouw wordt vaak op hoogte gewerkt, de site is geen dag hetzelfde waardoor je constant alert moet zijn, en er wordt zwaar materieel gebruikt. Volgens de meest recente cijfers (2017) was de ruwbouw goed voor liefst 8,1% van de arbeidsongevallen in België.

2. Schoonmaker

Huishoudelijke hulpen en schoonmakers lijken misschien niet zo’n heftige job te hebben, maar vergis je niet! Met 6,2% van alle arbeidsongevallen staan de schoonmakers op de tweede plaats. Van uitglijden op gedweilde vloeren, van trapjes vallen, in aanraking komen met bijtende chemische reinigers tot gewond raken door boenmachines: de werkvloer komt met nogal wat obstakels. Uitglijden is, hoe grappig het er ook uitziet, een veelvoorkomende oorzaak van een arbeidsongeval, en voor de persoon die valt is het vaak allesbehalve grappig.

3. Arbeider transport en opslag

Ook de logistiek biedt veel gelegenheid om brokken te maken. Denk aan de vele rijdende machines in magazijnen, zoals heftrucks en transpalletten, waarmee veel aanrijdingen gebeuren. Ook andere machines zoals transportbanden kunnen nare ongevallen veroorzaken (vallen, beknelling…). Dat er zwaar materiaal getild en verplaatst wordt en er op hoogte gewerkt wordt, helpt ook niet mee.

4. Verkoper in een winkel

Rustig bij de bakker gaan werken dan maar? Pas op: ook in een winkel is de kans op een arbeidsongeval groot. Net als in de schoonmaak hebben winkeliers af te rekenen met gedweilde vloeren en gammele trapjes. Daarnaast krijgen verkopers en winkeliers ook te maken met overvallers of gewelddadige klanten. Of wat dacht je van ongelukken met snijmachines en messen, ook bij de bakker op de hoek!

5. Vrachtwagen- of buschauffeur

Niet de meeste ongevallen, maar wel de meeste dodelijke ongevallen vinden plaats onder vrachtwagen- en buschauffeurs. Liefst 20% van de dodelijke arbeidsongevallen in 2017 had betrekking op deze beroepsgroep. Ter vergelijking: 14% van de dodelijke slachtoffers werkte in de ruwbouw. Vooral bij het laden en lossen durft het soms mislopen bij truckers.

