Dit zijn de beste en de slechtst betaalde beroepen in ons land Wie verdient het meest? Wie krijgt het minst? Joni Horemans

09 april 2018

11u30

Bron: vacature.com 1 vacature.com Het gemiddelde brutoloon in België bedraagt volgens de jongste resultaten van Het gemiddelde brutoloon in België bedraagt volgens de jongste resultaten van onze salarisenquête * 3.510 euro per maand. De mediaan ligt daar echter nog een stuk onder, op een maandelijkse 3.100 euro. De ene helft van de voltijds werkende Belgen moet het dus met minder stellen, de andere helft verdient meer. De volgende beroepen trekken het gemiddelde omhoog of omlaag.

Dit zijn de 5 best betaalde domeinen:

1. Management en directie: 5.832 euro bruto

2. Research en development: 4.161 euro bruto

3. Juristen: 3.878 euro bruto

4. Ingenieurs: 3.866 euro bruto

5. Productie en techniek: 3.660 euro bruto

Belgische managers of directeurs vergaren maandelijks een mooie 5.832 euro bruto. Daarmee zijn ze de beste verdieners van het land, gevolgd door onderzoekers die gemiddeld 4.161 euro bruto opstrijken. Juristen klokken af op een gemiddelde van 3.878 euro en ingenieurs krijgen met 3.866 euro per maand net ietsje minder. De top 5 wordt afgesloten door personeel in productie en techniek. Hun bruto maandinkomen bedraagt gemiddeld 3.660 euro.

De best betalende sector is nog steeds de chemische en farmaceutische industrie. Het gemiddelde bruto maandinkomen ligt er op 4.436 euro. De sector waar je over het algemeen het minst snel rijk zal worden, is het toerisme. Met 2.877 euro per maand verdient een doorsnee voltijdse werknemer daar een stuk minder.

Lees ook: Je wil natuurlijk graag dat het loon dat je krijgt in lijn is met het werk dat je doet. Hier vind je gratis een hele boel handige tips om de loononderhandeling tot een goed einde te brengen.

En de 5 slechts betaalde jobs vind je in...

1. Administratie en secretariaat: 2.614 euro bruto

2. Toerisme: 2.686 euro bruto

3. Design, journalistiek, creatieve beroepen: 2.796 euro bruto

4. Horeca: 2.800 euro bruto

5. Maatschappelijke dienstverlening: 2.949 euro bruto

Het is ook geen grote verrassing dat administratieve medewerkers het met het meest bescheiden salaris moeten doen. Ze krijgen gemiddeld 2.614 euro voor hun inspanningen. Voor het op een na slechtste loon moet je medewerker in het toerisme zijn: 2.686 euro ontvang je dan iedere maand vóór belastingaftrek. Met 2.796 euro per maand eindigen journalisten, designers en andere werknemers met een creatief beroep op een jammere derde laatste plaats. Het loon van kelners en barmannen keldert dan weer met 2% ten opzichte van de laatste meting, van 2.857 naar 2.800 euro. Maatschappelijke dienstverleners moeten ten slotte rondkomen met 2.949 euro bruto op maandbasis.

Startlonen en ervaring

Studies en anciënniteit spelen uiteraard een belangrijke rol bij het bepalen van de hoogte van het inkomen. Het gemiddelde startersloon voor wie geen hogere opleiding genoten heeft, bedraagt zo 2.073 euro, terwijl wie een masterdiploma behaalde bij aanvang al meteen 500 euro meer mag verwachten. Professionele bachelors krijgen een startloon van 2.234 euro en beginnende academische bachelors gooien daar nog een maandelijkse 36 euro bovenop.

Voor werknemers met 5 jaar anciënniteit stijgt het gemiddelde brutoloon naar 2.661 euro. Wie echter een kaderfunctie weet te bemachtigen, maakt daar 3.380 euro van.

Na 20 jaar mag iemand zonder kaderfunctie rekenen op 3.488 euro. Een kaderlid met 20 anciënniteit strijkt iedere maand 5.186 euro bruto op.

Lees ook:

5 manieren hoe je het loon van een collega kan te weten komen

Deze ingenieursdiploma's zijn ongelofelijk gegeerd op de arbeidsmarkt

500 euro per maand extra voor exact dezelfde job? Verander van sector!

Bron: vacature.com.

* De vermelde bedragen zijn bruto domein- en sectorgemiddelden van mensen die het vacature.com Salariskompas invulden in 2017 en 2018 - ze kunnen niet automatisch veralgemeend worden naar de volledige bevolking. Wie duidelijkheid wil over het marktconform salaris voor een concrete functie (inclusief ervaring en opleidingsniveau), vult best het Salariskompas in.