Dit zijn de bestbetaalde jobs en sectoren van België

27 december 2018

In 2017 klokte de Belg met een voltijds bediendecontract gemiddeld af op een brutoloon van 3.510 euro per maand*. De (petro)chemische en farmaceutische industrie betaalt haar mensen nog steeds het best.

Het hoeft niet te verwonderen dat het vooral de werknemers in managementfuncties zijn die de toplonen lieten optekenen in de laatste resultaten van het Salariskompas van vacature.com (gepubliceerd april 2018), over alle sectoren heen. En uiteraard verdient wie 20 jaar ervaring heeft ook een heel pak meer dan starters of werknemers met 5 jaar ervaring op de teller. We doken nog eens in de cijfers om te achterhalen welke jobs en sectoren bovenaan eindigen.

De bestbetaalde jobs (per functiegroep en gemiddeld bruto maandloon):

1. Management & directie: gemiddeld 5.832 euro

2. Research & Development: gemiddeld 4.161 euro

3. Juridische functies: gemiddeld 3.878 euro

4. Ingenieurs: gemiddeld 3.866 euro

5. Productie & techniek: gemiddeld 3.660 euro

6. ICT & internet: gemiddeld 3.601 euro

7. Advies & consultancy: gemiddeld 3.563 euro

8. Financiën & boekhouding: gemiddeld 3.513 euro

9. Wetenschappelijk onderzoek: gemiddeld 3.481 euro

10. Logistiek, aankoop, distributie & transport: gemiddeld 3.394 euro

De vijf best betalende sectoren

1. Chemie & farmaceutische industrie: gemiddeld 4.436 euro

2. Energie & milieu: gemiddeld 4.015 euro

3. Productie van voeding/consumptiegoederen: gemiddeld 3.878 euro

4. Bank & verzekeringen: gemiddeld 3.831 euro

5. Elektronica & technologische industrie: gemiddeld 3.811 euro

* Cijfers gebaseerd op de resultaten van het Salariskompas 2017, gepubliceerd in april 2018.

* Cijfers gebaseerd op de resultaten van het Salariskompas 2017, gepubliceerd in april 2018.



