Dit zegt de wet over niet opgenomen vakantiedagen Joni Horemans

24 december 2018

08u00

Bron: vacature.com 0 vacature.com Je werk af en toe even vaarwel kunnen zeggen is broodnodig voor je (mentale) gezondheid, zo simpel is dat. De 20 wettelijke vakantiedagen die je van de wetgever krijgt, zijn dan ook heilig: je bent verplicht om ze op te nemen. Maar wat als dit door omstandigheden nog niet lukte dit jaar? Dit is wat de wet dicteert.

Tijdens het zogenaamde ‘vakantiedienstjaar’ bouwt iedere werknemer vakantierechten op voor het jaar daarop, het zogenaamde ‘vakantiejaar’. Wie voltijds werkt heeft zo recht op minimaal 20 vakantiedagen, die hij dient op te nemen tussen 1 januari en 31 december van het vakantiejaar. Voor deze dagen krijg je ook vakantiegeld. Vakantie opsparen is een slecht idee, want de wet verbiedt het overhevelen van vakantiedagen naar een volgend jaar. Ook ADV-dagen (arbeidsduurvermindering) moet je opnemen. En dat moeten mag je letterlijk nemen: als je dat niet doet, overschrijd je de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur en dat is dus ook niet toegestaan. Wie zijn vakantie niet tijdig opneemt, dreigt bovendien niet alleen kostbare verlofdagen te verliezen, maar ook vakantiegeld mis te lopen. Uiteraard zijn er wel enkele kanttekeningen.

Je moet de kans krijgen!

Je baas mag je niet hinderen als je vakantie wil nemen. Ja, hij kan een bepaalde aanvraag eens weigeren, maar dan moet hij ervoor zorgen dat je op een ander moment binnen het jaar wél de kans krijgt om ertussen uit te gaan. Meer nog: je baas moet kunnen bewijzen dat hij je de mogelijkheid bood om je vakantie op te nemen. Kon je niet met vakantie gaan en kan je baas niet aantonen dat hij niet dwars lag, riskeert die een flinke boete.

Lees ook: Op deze vacatures sprong de Belg het meest in 2018

Wel vakantiegeld in geval van overmacht

Wat de oorzaak ook is, niet opgenomen vakantie- of ADV-dagen ben je kwijt. Bedienden die vrijwillig afstand doen van hun vakantie, verliezen daarbij ook hun recht op vakantiegeld. Je baas kan er vrijwillig voor kiezen, bij wijze van compensatie, om je toch uit te betalen, maar dan moet dit onder de vorm van een premie. Juridisch gezien maak je immers geen aanspraak meer op vakantiegeld. Een ander verhaal is het wanneer je door overmacht (bv. ziekte, zwangerschap) niet met verlof kon. In dit geval dient je werkgever je vakantiegeld wél uit te betalen en dit ten laatste op 31 december van het vakantiejaar.

Arbeiders hoeven zich op dit vlak minder zorgen te maken. Zij krijgen vanaf mei sowieso een vakantiecheque van de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV) of van hun vakantiekas, ongeacht of ze hun vakantiedagen opgebruikten of niet.

47% van de werknemers mag tóch schuiven

In de praktijk zijn er echter heel wat landgenoten die hun vakantie wel kunnen overhevelen. Volgens onderzoek zou het zelfs om 47% van de werknemers gaan. De reden hiervoor schuilt in de bijkomende vakantiedagen die op sectoraal- of ondernemingsvlak mogelijk zijn. In tegenstelling tot de wettelijke vakantiedagen kan je met die vakantiedagen wel wat schuiven. De werkgever draagt er de verantwoordelijkheid voor en bepaalt de voorwaarden en termijnen waarbinnen je mag schuiven. Hij kan voor dit type vakantiedagen bijvoorbeeld een loopbaanrekening aanbieden waarop werknemers vrijblijvend verlofdagen kunnen opsparen voor later. De regels moeten natuurlijk in de (collectieve) arbeidsovereenkomst vastgelegd worden.

TIP: Hoeveel bedraagt jouw vakantiegeld? Bereken het zelf met onze handige vakantiegeld calculator.

Lees ook:

Waar ligt de grens tussen hard werken en te hard werken?

Vijf tips om meer uit je werkdag te halen

In deze sectoren krijg je gemiddeld meer dan 30 verlofdagen

Bron: vacature.com.