Dit verdien je in een knelpuntberoep

Wil je van job veranderen? De kans op werk is groot als je voor een knelpuntberoep kiest. Maar wat verdien je? We geven je het gemiddelde loon voor enkele echte knelpuntberoepen.

Vrachtwagenchauffeur

Het lijkt misschien niet zo als je de muur van vrachtwagens op de rechterrijstrook ziet, maar er zijn te weinig vrachtwagenchauffeurs. Bovendien beschikken de kandidaten niet altijd over de juiste competenties. Ga je aan de slag in de transportsector, dan mag je rekenen op een gemiddeld brutoloon van 3.414 euro.

Analist ontwikkelaar ICT

In de ICT is er werk, zoveel is duidelijk. ICT-specialisten zijn dan ook een vaste waarde in de jaarlijkse lijst van de VDAB. Als ICT’er heb je zicht op een gemiddeld loon van 3.463 euro. Verkijk je dus niet op het eerder lage startloon, de ICT is een sector waarin de lonen snel stijgen.

Verpleegkundige

De zorg is een sector met toekomst. Voor verschillende zorgberoepen zijn er te weinig kandidaten en dat geldt ook voor verpleegkundigen. Ook zij verschijnen geregeld in de top-10 van de knelpuntberoepen. Medewerkers in de gezondheidszorg verdienen gemiddeld 3.192 euro.

Technicus studiebureau bouw

Bedrijven en sectorfederaties roepen het al lang: er is een structureel tekort aan technische profielen. Technicus studiebureau bouw is dan ook een knelpuntberoep pur sang. Het gemiddelde loon in de sector is 3.474 euro.

Calculator bouw

Ook de bouwsector mag rekenen op heel wat vermeldingen in de lijst met knelpuntberoepen. De calculator – die metingen doet, bestekken opmaakt en uitvoeringsdossiers opstelt – is er één van. In de bouw verdien je gemiddeld 3.515 euro per maand.

Onderhoudsmecanicien

Bedrijven in Vlaanderen en Brussel hebben nood aan onderhoudsmecaniciens. Er zijn er te weinig en als er kandidaten zijn, ontbreekt soms de kennis of de ervaring. Kom je terecht in bijvoorbeeld de technologische industrie, dan is jouw loon gemiddeld 3.897 euro.

