Dit verdien je in de verkoop en sales

12 november 2018

08u00

Heb jij een vlotte babbel? Een flinke dosis lef? En ben je ook nog goed met cijfers? Dan heb je alles in huis om het te maken als verkoper. Vacature.com zet de verdiensten in de verkoop en sales voor je op een rijtje.

Een jonge verkoper die pas van de schoolbanken komt met een diploma middelbaar onderwijs mag rekenen op een gemiddeld bruto maandsalaris van 1.909 euro. Kun je een bachelordiploma of masterdiploma voorleggen, dan loopt dat bedrag op tot gemiddeld 2.255 euro per maand voor een bachelor en 2.587 euro bruto per maand voor een master. Dat blijkt uit het laatste Salariskompas van vacature.com, waarbij 49.700 bedienden uit Vlaanderen en Brussel ondervraagd werden.

Ervaring loont

Heb je meer kilometers op de teller dan een starter, dan merk je dat natuurlijk ook op je loonstrookje. Dat is in de wereld van de verkoop en sales niet anders. Een sales manager met vijf jaar ervaring mag al gauw rekenen op een gemiddeld bruto maandsalaris van 2.467 euro. Een ervaren verkoper met twintig jaar op de teller gaat naar huis met gemiddeld 3.261 euro. Maak je carrière als kaderlid, dan varieert dat bedrag tussen de 3.099 euro met vijf jaar ervaring, tot een zeer respectabele 4.887 euro bruto na twintig jaar ervaring in de sector. Als we het gehele plaatje bekijken, dan blijkt dat het gemiddeld bruto maandsalaris in de verkoop en sales op 3.371 euro ligt.

Extralegale voordelen in de sales

De verkoop en sales is een sector waar men gul is met extralegale voordelen. Veel verkopers maken lange dagen op de baan. Het is dus niet verrassend dat 79 procent van de kaderleden in de sector een bedrijfswagen heeft. In dat topsegment zijn een gsm en laptop van de zaak ook eerder regel dan uitzondering. Verder mag het merendeel van de verkopers rekenen op een 13de maand, hospitalisatie- en groepsverzekering. En ook met maaltijdscheques wordt kwistig gezwaaid. Maar de salessector kent ook een keerzijde: wie rekent op veel verlofdagen, is eraan voor de moeite. De meeste verkopers moeten het stellen met zo’n 25 vakantiedagen per jaar, overigens ook het gemiddelde in België.

Hoeveel je precies zal verdienen in de sector hangt af van jouw diploma en ervaring en kan uiteraard zeker afwijken van de gemiddelden. Wil je precies weten hoeveel een job in de verkoop en sales jou concreet oplevert? Vul dan het Salariskompas zelf eens in.

