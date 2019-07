Dit verdien je in de logistiek logistiek

17 juli 2019

08u00

Bron: vacature.com 2 vacature.com Koppel je werkzekerheid graag aan een mooi inkomen? Overweeg dan een job in de logistiek. Deze boeiende sector zit steeds verlegen om getalenteerde medewerkers. In veel gevallen kan je er bovendien goed je brood verdienen*. Enkele aantrekkelijke functies op een rij.

Logistiek medewerker

Als logistiek medewerker coördineer je mee de goederenstroom, van het ruwe grondproduct tot het afgewerkt bij de eindgebruiker ligt. Je onderhoudt onder meer contact met leveranciers, klanten en douane, waakt over de naleving van levertijden en zorgt dat het laden en lossen goed verloopt. Alle schakels van de keten moeten naar behoren functioneren, zo niet raken artikelen niet tijdig op hun plaats en draait het hele productieproces mogelijk in de soep. Je draagt bijgevolg best een grote verantwoordelijkheid en dient goed om te kunnen gaan met crisissituaties. Logistieke functies vind je vooral in transportbedrijven, in de haven, luchthaven, industrie of groothandel. Ook in het leger is er een grote vraag naar logistiek talent.

Gemiddeld bruto maandsalaris:

Starter: 2.454 euro

5 jaar anciënniteit: 2.779 euro

10 jaar anciënniteit: 2.991 euro

20 jaar anciënniteit: 3.319 euro

Administratief medewerker transport planning

Bij logistiek komt ook een hoop papierwerk kijken. Sommige logistieke bedrijven of afdelingen bogen daarvoor op bijzondere administratieve krachten. Een niet slecht betaalde functie is zo die van administratief medewerker transport planning. Op deze post ben je zoal verantwoordelijk voor het inplannen van transporten en opmaken van transportdossiers en vrachtdocumenten. Ook andere logistieke administratie kan je ten deel vallen.

Gemiddeld bruto maandsalaris:

Starter: 2.661 euro

5 jaar anciënniteit: 2.805 euro

10 jaar anciënniteit: 3.019 euro

20 jaar anciënniteit: 3.348 euro

Magazijnmedewerkers

Verder zijn magazijnmedewerkers onmisbaar in de logistiek. Je job speelt zich volledig af in en rond het magazijn en je bent hoofdzakelijk fysiek bezig, of bestuurt een heftruck indien je over het certificaat beschikt. Je helpt bij lossen van binnenkomende goederen en zorgt ervoor dat ze op de juiste plaats opgeslagen worden. Daarnaast ondersteun je het proces van orderpicking. Je maakt goederen die het magazijn moeten verlaten verzendklaar en helpt bij het laden. Verder controleer je de inventaris en beheer je samen met je team de voorraden. Schop je het tot magazijnmeester, geef je leiding aan een team magazijniers.

Gemiddeld bruto maandsalaris:

Starter: 2.332 euro

5 jaar anciënniteit: 2547 euro

10 jaar anciënniteit: 2.743 euro

20 jaar anciënniteit: 3.041 euro

Magazijnmeester

Starter: 2.545 euro

5 jaar anciënniteit: 2.779 euro

10 jaar anciënniteit: 2.991 euro

20 jaar anciënniteit: 3.319 euro

Logistiek coördinator

Met de juiste inzet en de nodige leidinggevende capaciteiten groei je misschien door tot logistiek coördinator of Teamleader. Je staat dan aan het hoofd van een ploeg uitvoerende krachten op de vloer, chauffeurs en transporteurs. Je draagt verantwoordelijkheid over de goederenstroom of een deel ervan en laat je creativiteit werken om die verder te optimaliseren.

Gemiddeld bruto maandsalaris:

Starter: 2.565 euro

5 jaar anciënniteit: 2.804 euro

10 jaar anciënniteit: 3.019 euro

20 jaar anciënniteit: 3.347 euro

Logistiek manager

Nog verder carrière maken, kan met een managersfunctie. Managers van een logistiek bedrijf zijn bevoegd voor de strategie, planning en implementatie van processen voor o.a. transport, opslag en distributie. Als schakel tussen verschillende afdelingen volg je ook andere bedrijfsactiviteiten op. Je controleert logistieke processen en personeel. Met het oog op kwaliteit en (kosten-) efficiëntie stuurt je bij waar nodig.

Gemiddeld bruto maandsalaris:

Starter: 2.779 euro

5 jaar anciënniteit: 3.197 euro

10 jaar anciënniteit: 3.574 euro

20 jaar anciënniteit: 4.150 euro

Supply Chain Engineer

Ook als Supply Chain Engineer of Ingenieur logistieke processen verdien je aardig je boterham. Na het behalen van het respectievelijke diploma, fungeer je als brein achter (een deel van) de logistieke operaties van het bedrijf waar je voor werkt. Je beheert materiaalstromen en voorraden, selecteert leveranciers en optimaliseert het distributienetwerk. Doel is de kosten te beperken, levertijden zo kort mogelijk te maken en verlies van producten te minimaliseren. Zonder daarbij zaken als milieu, veiligheid en andere voorschriften uit het oog te verliezen natuurlijk.

Gemiddeld bruto maandsalaris:

Starter: 2.777 euro

5 jaar anciënniteit: 3.184 euro

10 jaar anciënniteit: 3.564 euro

20 jaar anciënniteit: 4.138 euro

Bron: vacature.com.

* Loongegevens volgens Statbel, Loonwijzer en Salariskompas.