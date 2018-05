Dit verdien je in de chemie en farmaceutische sector Julie Putseys

23 mei 2018

08u00

Vind je een mooi salaris belangrijk? Solliciteer dan voor een job in de chemie en farmaceutische industrie, de best betaalde sector in België.

Het gemiddelde brutomaandloon in België is 3.510 euro, schommelend tussen gemiddeld 2.661 voor een niet-kaderlid met 5 jaar werkervaring en 5.186 euro voor een kaderlid met 20 jaar werkervaring. Werknemers in de chemie en farmaceutische industrie kloppen dit gemiddelde met niet minder dan 26%: de modale medewerkers krijgen er elke maand 4.436 euro op hun rekening gestort.

Het loon van een starter

Uiteraard liggen de lonen voor starters een stukje lager, maar de sector pakt nog steeds uit met de hoogste startlonen over alle sectoren heen. Zonder een diploma hoger onderwijs kan je op gemiddeld 2.727 euro per maand rekenen, met een professionele bachelor op 2.479 euro, academische bachelors doen het iets beter met 2.584 euro per maand, en heb je een academische master, verdien je gemiddeld 2.889 euro aan startloon. Ter vergelijking: in de logistiek, transport en distributie schommelen deze lonen tussen de 2.234 en 2.515 euro.

Meer ervaring, meer geld

Hoe langer je aan de slag bent, hoe meer je verdient; dit geldt ook in de chemie en farmaceutische industrie. Niet-kaderleden met 5 jaar werkervaring verdienen gemiddeld 3.093 euro per maand tegenover 4.028 euro voor het modale kaderlid die even lang aan de slag is. Vijftien jaar later verdien je als niet-kaderlid gemiddeld een derde meer (4.119 euro) en als kaderlid zelfs 50% meer (6.156 euro).

Stijgende lijn

De lonen in de chemiesector zijn niet alleen de hoogste in België – gevolgd door de energie- en milieusector – maar ze zijn ook in stijgende lijn. Een jaar geleden kwam het gemiddelde namelijk op 4.387 euro per maand, wat een gestage toename van 1,1% inhoudt.

Extralegale voordelen

Naast een hoog salaris, kan je als werknemer in de chemie en farmaceutische industrie ook rekenen op tal van extralegale voordelen: een onkostenvergoeding, eindejaarspremie, pensioenplan, maaltijdcheques, bedrijfsvoertuig, GSM, internetabonnement… En ook op vlak van vakantie zit het snor: met een gemiddeld aantal vakantiedagen van 32, doet enkel het onderwijs het beter.

