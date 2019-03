Gesponsorde inhoud Dit project verbindt het Belgische met het Duitse energienet Elia Group

20 maart 2019

12u00

Bron: vacature.com 0

“Een 90 km lange kabel langs de E40 en onder de Maas”

ALEGrO is de allereerste elektriciteitsinterconnectie tussen het Belgische en het Duitse energienet. Het is een ondergrondse hoogspanningsverbinding – die bestaat uit twee kabels - tussen Lhix in België en Oberzier in Duitsland. Energie uitwisselen, dat is het doel van het innovatieve project van netbeheerder Elia. Of dat belangrijk is? “ALEGrO kan het gebruik van hernieuwbare energie bevorderen, bijdragen aan de prijsconvergentie en de bevoorradingszekerheid van elektriciteit in België ondersteunen”, zegt projectmanager Els Celens.

De verbinding is in totaal 90 kilometer lang, loopt door 14 gemeentes en zal tot 1000 megawatt elektriciteit kunnen vervoeren. “Ter vergelijking: dat is 10 procent van het gemiddelde elektriciteitsverbruik van België of het equivalent van één nucleaire reactor”, aldus Celens. Elia werkt voor het project samen met het Duitse Amprion. “Zij leggen de 41 kilometer kabel in Duitsland, wij de 49 kilometer in België. Het is heel interessant om de cultuurverschillen te zien, maar we hebben wel dezelfde visie op hernieuwbare energie. Zij leren van ons, wij leren van hen.”

Opvallend detail: het tracé loopt langs bestaande infrastructuur, onder andere de E40. “We leggen de kabel in de berm van de snelweg omdat we een zo recht mogelijk traject willen volgen én zo weinig mogelijk woongebieden willen doorkruisen. De E40, maar ook jaagpaden langs waterwegen en de hogesnelheidslijn tussen Brussel en Keulen zijn daar perfect voor.” Rechtdoor mag je ter hoogte van het viaduct van Cheratte ook letterlijk nemen, Elia heeft er een microtunnel geboord om de kabel onder de Maas en het Kanaal door te trekken.

Energie uitwisselen met buurlanden biedt tal van voordelen: stroomonderbrekingen en schaarste op piekmomenten zullen vermeden kunnen worden, België zal met ALEGrO de groene energie ook makkelijker kunnen halen waar ze effectief wordt geproduceerd. “Windenergie is volatiel. Bij ons kan er vandaag geen zuchtje wind zijn, in Duitsland net heel veel of omgekeerd. Omdat we die energie nog niet op grote schaal kunnen opslaan, is het uitwisselen op het juiste moment cruciaal. Bovendien zal die wisselwerking de prijzen op de energiemarkt positief beïnvloeden. De eindgebruiker zal dankzij ALEGrO dus ook minder moeten betalen”, zegt Celens.

ALEGrO is een enorm project voor Elia - het conversiestation in Lhix alleen al is een voetbalveld groot - en een uitdaging voor al wie eraan meewerkt. “Het is uitdagend omdat je de kans krijgt aan de slag te gaan met en te werken aan de technologie van morgen, maar ook omdat je iets doet wat echt van belang is voor de maatschappij. We gaan allemaal elektriciteit nodig blijven hebben en hernieuwbare energie zal nog belangrijker worden. Meewerken aan die continu veranderende energiesector en de kans krijgen om je kennis uit te breiden, zijn volgens mij grote troeven van Elia als werkgever. Dat maatschappelijke belang is trouwens een van de vaste waarden in onze projecten. Denk maar aan NEMO en het MOG.”

