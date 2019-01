Dit moet je weten over het sollicitatieverlof Joni Horemans

Veel werknemers moeten na hun ontslag eerst nog een opzegperiode presteren, wat het moeilijk maakt om je 100 procent op het solliciteren te concentreren. Om dit te compenseren riep de wetgever het sollicitatieverlof in het leven.

Sollicitatieverlof: wat is het?

Kort gezegd: als je ontslagen bent en ook als je zelf je ontslag hebt ingediend, heb je tijdens je opzegperiode recht op sollicitatieverlof. Dat betekent dat je afwezig mag zijn op het werk om ander werk te zoeken of om op sollicitatiegesprek te gaan. Je behoudt in de tussentijd wel degelijk je normaal loon. Wanneer mag je niet op sollicitatieverlof? Zolang je niet officieel ontslag indient, krijg je natuurlijk ook geen vrije dagen om een andere job te zoeken.

Voor iedereen

Ook als je de wettige pensioenleeftijd al bereikte of ontslagen werd met het oog op stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, mag je sollicitatieverlof opnemen. De wet voorziet geen enkele uitzondering! Je maakt dus ook aanspraak op sollicitatieverlof als je al een nieuw contract hebt, want in theorie moet je ook dan nog steeds de kans krijgen om verder te zoeken naar een job die nog beter bij je past.

Op hoeveel sollicitatieverlof heb je juist recht?

De tijd die je krijgt hangt af van je recht op outplacementbegeleiding en van je opzegtermijn. Outplacement houdt in dat je in opdracht van je werkgever wordt begeleid bij het zoeken naar werk. Er zijn drie scenario’s.

1. Je hebt recht op outplacementbegeleiding

Dit is het geval wanneer je opzegtermijn minstens 30 weken bedraagt of je 45 jaar of ouder bent en meer dan een jaar anciënniteit hebt in de onderneming. Je geniet dan 60 uur outplacementbegeleiding, betaald door je baas, en krijgt één dag of twee halve dagen per week sollicitatieverlof. Je dient de outplacementbegeleiding wel te volgen tijdens dit sollicitatieverlof.

2. Je hebt geen recht op outplacementbegeleiding en je opzegtermijn bedraagt meer dan 26 weken

Tijdens de laatste 26 weken van je opzegtermijn krijg je wekelijks één dag (of twee halve) sollicitatieverlof. De weken die hieraan voorafgaan, heb je recht op een halve dag.

3. Je hebt geen recht op outplacementbegeleiding en je opzegtermijn bedraagt 26 weken of minder

Tijdens je hele opzegperiode krijg je iedere week één dag (of twee halve dagen) sollicitatieverlof.

Wat als je deeltijds werkte?

Dan krijg je sollicitatieverlof in verhouding tot je wekelijkse arbeidsduur. De dagen dat je het opneemt kom je dan overeen met je werkgever. Kom je niet tot een overeenkomst, dan krijg je als werknemer wel het laatste woord.

Het dient enkel om te solliciteren

Het spreekt voor zich, maar toch: het sollicitatieverlof mag dus enkel gebruikt worden om te solliciteren. Dit houdt in: zoeken naar vacatures, opstellen van cv of motivatiebrief en sollicitatiegesprekken doen. Ook afspraken bij bijvoorbeeld VDAB of RVA kan je zo verantwoorden. Als je werkgever denkt dat je om andere redenen sollicitatieverlof opnam, dan is het aan hem om dat te bewijzen.

