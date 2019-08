Dit moet je weten als je wil omscholen naar een knelpuntberoep Joni Horemans

26 augustus 2019

08u00

Bron: vacature.com 0 Jobs Wil je je carrière een nieuwe wending geven, is omscholen een must. Heb je daarbij graag maximaal uitzicht op een passende job? Kies dan voor een knelpuntberoep. De voordelen zullen je ‘studentenleven’ ongetwijfeld verlichten.

125 uur extra verlof

Wie vreesde zijn weekends en avonden te moeten opofferen voor een knelpuntstudie, mag nu opgelucht ademhalen. Te beginnen verschaft de wetgever je de nodige tijd om je nieuwe kennis en vaardigheden eigen te maken. Vanaf september 2019 heeft elke voltijdse werknemer in de privé in Vlaanderen recht op 125 uur opleidingsverlof, mét behoud van loon. Dit zogenaamde ‘Vlaams opleidingsverlof’ vervangt het educatief verlof. De Vlaamse overheid betaalt de loonkosten terug aan je baas, maar in tegenstelling tot vroeger mag je nu niet meer eender welke studie volgen. Het moet gaan om een arbeidsmarktgerichte opleiding, of een studie die aansluit bij een persoonlijk ontwikkelingsplan dat je met een erkende loopbaanbegeleider opstelde. Voor die laatste, niet-erkende opleidingen moet je loopbaancoach ook een attest invullen. Een lijst van arbeidsmarktgerichte beroepsopleidingen die altijd in aanmerking komen, vind je in de opleidingsdatabank van de Vlaamse overheid.

36 maanden tijdskrediet

Wie zich grondig wil herscholen, komt met 125 uur waarschijnlijk niet toe. In dat geval kan je beroep doen op tijdskrediet met motief opleiding. Je pauzeert dan je huidige job voor maximaal 36 maanden (geheel of gedeeltelijk) om je volop te kunnen concentreren op de leerstof. Gedurende je afwezigheid ontvang je geen loon, maar krijg je in plaats daarvan een uitkering van de RVA. Om in aanmerking te komen dien je minstens twee jaar bij je huidige werkgever in dienst te zijn en moet je voor minstens 27 studiepunten of 360 lesuren een erkende opleiding volgen. Deze vorm van tijdskrediet is echter geen absoluut recht. Een sectorale of ondernemings-cao kan de duur beperken of de toegang limiteren.

Aanmoedigingspremie en opleidingscheques

De vergoeding van RVA ligt altijd een stuk onder je normale loon. Om dit enigszins te compenseren kan je daarbovenop een Vlaamse aanmoedigingspremie krijgen. Het exacte bedrag verschilt naargelang je voltijds, deeltijds of 1/5e tijdskrediet opneemt. Wil je jouw cursus zelf bekostigen? Dan is er het systeem van de opleidingscheques. Wie een loopbaangerichte studie aanvat, kan ieder jaar voor 250 euro opleidingscheques aanschaffen. Heb je geen hoger diploma, mag je de opleidingscheques ook gebruiken voor knelpuntstudies. De overheid betaalt je de helft terug. In bepaalde gevallen zal de overheid zelfs voor méér dan de helft bijspringen.

Gratis VDAB-opleiding

Ben je werkloos? Dan kan je bij VDAB volledig gratis een erkende opleiding volgen met behoud van je uitkering. In de opleidingendatabank van VDAB herken je ze aan het sterretje naast de naam van de opleiding.

Avondonderwijs

Ga je toch voor een niet-erkende studie, dan zal je ze naast je werktijden moeten organiseren en zelf voor de kosten moeten opdraaien. Gelukkig bestaan er heel wat erkende opleidingscentra voor volwassenen, met opleidingen die makkelijker te combineren zijn met een (fulltime) job. Cevora heeft zo een stevig aanbod voor bedienden en ook Syntra en Wolters Kluwer zijn heel interessante spelers, die tal van gespecialiseerde opleidingen voorzien.

