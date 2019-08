Dit moet je weten als je voor een job in de zorg solliciteert vacature.com zorg

07 augustus 2019

08u00

Bron: vacature.com 0 vacature.com Hoewel er massa’s vacatures zijn in de zorg, moet je natuurlijk ook solliciteren om een job te vinden. En daar horen een stevig cv en een goede motivatiebrief bij. Maar hoe maak je nu best een cv en motivatiebrief speciaal op maat van een job als zorgkundige of verpleegkundige?

Worstel je met je sollicitatie als verpleegkundige? In de zorg moet je medische kennis hebben, maar ook sociaal zijn en goed tegen stress kunnen. Al deze pluspunten moet je op je cv vermelden. Het moet ook duidelijk uit je motivatie blijken. Lees steeds nauwkeurig de job-omschrijving en zorg dat sleutelwoorden uit die beschrijving in je cv en brief terug te vinden zijn.

1. Hoe meer diploma’s, hoe beter

Vermeld al je opleidingen, en ook alle certificaten die je hebt behaald door cursussen en bijscholing. Daarmee toon je heel concreet je kennis aan en laat je ook zien dat je leergierig bent. Een zorgprofessional moet goed op de hoogte zijn van de nieuwste ontwikkelingen in de sector.

2. Wees gedetailleerd

Ook je relevante werkervaring mag je gedetailleerd vermelden. Heb je naast de zorg ook ervaring opgedaan in een andere branche? Of kom je vanuit een andere sector en volgde je een bijscholing om in de zorg aan de slag te kunnen? Vermeld dan duidelijk hoe jouw ‘andere’ ervaring toch aansluit op het takenpakket dat je zal krijgen als zorg- of verpleegkundige. Goed met mensen kunnen omgaan, goed tweetalig zijn, snel en efficiënt kunnen werken, secuur zijn en het hoofd koel kunnen houden als het tegenzit: het zijn allemaal vaardigheden die het waard zijn om in de verf te zetten. Heb je een bepaald specialisme? Een cv voor in de zorg hoeft niet zo beknopt te zijn als in andere sectoren! Werkgevers willen weten wat je allemaal kan, wees dus zo volledig mogelijk.

3. Benadruk je competenties

Daarnaast zijn je competenties belangrijk. Laat zien dat jij niet alleen genoeg weet en kan, maar dat je ook uit het juiste hout gesneden bent. In je sollicitatie voor verpleegkundige benadruk je bijvoorbeeld dat je zorgzaam, flexibel en sociaal vaardig bent. Ook kwaliteiten als verantwoordelijkheidsgevoel, stressbestendigheid en doorzettingsvermogen zijn het vermelden waard. Verder worden leiderschapskwaliteiten en in een team kunnen werken gewaardeerd.

4. Hou de opmaak simpel

Zorg ervoor dat je cv en brief een professionele uitstraling hebben, zonder tierlantijnen. Kies voor een cleane en overzichtelijke lay-out. Die past bij de ordelijke omgeving die een zorginstelling of ziekenhuis is. Laat je sollicitatie voor verpleegkundige of je motivatiebrief voor zorgkundige uitstralen dat je in de zorg thuishoort.

5. Zet je resultaten in de verf

Ga in je brief in op de sleutelwoorden uit de vacaturetekst. Geef concrete voorbeelden, wees volledig en schrijf mooie zinnen om je communicatieve vaardigheden te benadrukken. Vertel niet alleen over je werkervaring, maar ook wat je in die jobs voor resultaten hebt geboekt. Laat merken dat je al vertrouwd bent met de regels en sollicitatieprocedures die binnen de zorg gelden.

6. Wees zelfzeker

Sluit je motivatiebrief voor zorgkundige of andere job in de zorg af met een zogenaamde ‘call to action’, zonder afwachtende taal te gebruiken. Schrijf dus niet ‘Ik hoop spoedig iets van u te horen’: véél te passief. Zeg beter: ‘Ik kijk ernaar uit mijn brief toe te lichten in een persoonlijk gesprek.’

7. Laat nalezen door iemand met kennis van zaken

Laat je cv en motivatie voor zorgkundige of verpleegkundige zeker eens nalezen door een tweede paar ogen, en niet enkel om de laatste taalfouten eruit te halen. Ken je iemand die al een tijdje aan het werk is in de sector? Die zal als geen ander weten waar de rekruteerders belang aan hechten en je extra tips kunnen geven.

