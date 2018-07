Dit is wat onze jaarlijkse vakantie de economie kost Matthias Van Milders

13 juli 2018

11u30

Zomertijd is voor veel mensen uiteraard ook vakantietijd. Maar wat is de economische impact van al die mensen die samen genieten van hun verlof?

Daling productie met 8 à 9 %

Het VBO (Verbond van Belgische Ondernemingen) maakte een simulatie op basis van statistieken van de Nationale Bank. Daaruit blijkt dat de industriële productie tijdens de zomermaanden 8 à 9 % lager ligt dan tijdens de rest van het jaar. De impact op de arbeidsproductiviteit is volgens het VBO allicht niet al te groot. De productie per arbeidsuur blijft dus in de zomer vrij stabiel. Dat blijkt uit het feit dat tegenover die lagere productie ook een lager aantal arbeidsuren staat.

28 % van de bedrijven heeft een collectieve sluiting

Bijna 6 op 10 bedrijven (57 %) blijven op volle kracht draaien tijdens de vakantieperiode. Dat blijkt uit de vakantie-enquête van Voka, Vlaams netwerk van ondernemingen. Daartegenover staan bijna 3 op 10 bedrijven die wel kiezen voor een collectieve sluiting in de vakantie. Verder kent 1 op 10 bedrijven een aangepast werkregime tijdens de vakantie, maar blijft wel open.

34 % van de bedrijven heeft geen rustige tijd in de zomer

De komkommertijd bestaat niet voor meer dan 1 op 3 bedrijven. Het hele jaar door is het druk. Uit dezelfde Voka-enquête blijkt verder dat bijna de helft van de bedrijven wel pieken en dalen ervaart. Voor 12 % worden de schommelingen meer uitgesproken: de kalme periodes worden kalmer en de drukke worden drukker. Tenslotte ervaart 5 % een verschuiving van de activiteiten naar andere periodes.

Kost vakantiegeld blijft stabiel

De Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV) berekent en betaalt het vakantiegeld uit aan kunstenaars en de meerderheid van de arbeiders. Het vakantiegeld dat de RJV uitbetaalt per rechthebbende is al enkele jaren stabiel. Het gaat daarbij om het enkel (doorbetaling loon) en dubbel (bekostiging van extra kosten van een vakantie).

Vakantie is belangrijk

Tot slot nog dit: vakantie is een recht en daar wordt niet aan getwijfeld. Ook niet door de werkgevers: 41 % onder hen ziet werknemers veel frisser en productiever aan de slag gaan na hun vakantie, zo blijkt uit de Voka-enquête. Ook voor het VBO is vakantie een basisrecht dat men niet als ‘nefast voor de economie’ wil interpreteren.

