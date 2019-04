Dit is het effect van de loonindexering op jouw loon Matthias Van Milders

09 april 2019

08u00

Het recente loonakkoord laat een maximale loonstijging met 1,1 % toe. Maar hoe zit het met de loonindex? En wanneer worden onze lonen geïndexeerd?

Wat is de loonindexering?

De loonindexering zorgt ervoor dat jouw loon de prijs van goederen en diensten volgt. Wordt het leven duurder, dan stijgt jouw loon. Dat gaat als volgt: elke maand wordt de waarde van een vaste selectie goederen en diensten bepaald. Die waarde noemen we de gezondheidsindex. Bereikt het viermaandelijkse gemiddelde van dat indexcijfer een bepaalde waarde (de spilindex), dan volgt een automatische indexering. Lonen en sociale uitkeringen worden dan automatisch verhoogd. Dat gemiddelde wordt wel vermenigvuldigd met 0,98 om een afgevlakte index te verkrijgen.

Hoeveel de loonindex precies bedraagt, hangt af van jouw sector. Voor de publieke sector is dat 2 %: wordt de spilindex bereikt, dan stijgen lonen, sociale uitkeringen en bepaalde toelagen met dat percentage. Voor de privésector zijn er geen algemene regels. In de collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s) per paritair comité bepalen werkgevers en werknemers de loonindex en de praktische regeling van de loonindexering. Het is wel even zoeken naar de regeling voor jouw sector: er zijn 100 paritaire comités en 66 paritaire subcomités.

En die 1,1% loonstijging dan?

Vakbonden en werkgevers bereikten onlangs een Interprofessioneel Akkoord (IPA). Dit loonakkoord bevat verschillende elementen, waaronder een verhoging van de minimumlonen. Die laatste maatregel wordt door de socialistische vakbond ABVV trouwens nog gecontesteerd. Waarover alle partners én de federale regering het wel eens zijn, is dat er een algemene stijging van de brutolonen komt met maximum 1,1 % over twee jaar. Die stijging komt bovenop de loonindex.

Waarom is die loonindexering zo belangrijk?

Het systeem van loonindexering zoals we dat in ons land kennen is uniek. En het mag niet verdwijnen, klinkt in syndicale hoek. “Het is vooral belangrijk voor het veiligstellen van de koopkracht van werknemers”, stelt Frans Geerts van de christelijke bediendenbond LBC-NVK. “België is nog één van de weinige landen waar dit systeem bestaat. Voor heel wat werknemers is de indexering een automatisme. Voor hen is het een vorm van zekerheid van het behoud van koopkracht.”

Wat is het effect op je effectieve loon?

De hamvraag is natuurlijk wat je van die loonindexering en de algemene stijging uit het loonakkoord overhoudt. Hieronder becijferen we de impact op het brutoloon* van twee fictieve werknemers. We gaan uit van de maximale algemene loonstijging van 1,1 % over twee jaar. De stijging van de loonindex met 3,44 % over twee jaar is een prognose voor alle sectoren samen (gemiddelde van de prognoses van het Federaal Planbureau en de Nationale Bank).

Johan werkt in de horeca zonder een hoger diploma en heeft 20 jaar ervaring op de teller.

Huidig brutoloon: 2.453 euro

Index (3,44 %): 84 euro

Algemene loonstijging (1,1%): 27 euro

Brutoloon in 2020: 2.564 euro

Diana is een ICT-specialist met een masterdiploma en 12 jaar werkervaring.

Huidig brutoloon: 3.286 euro

Index (3,44 %): 113 euro

Algemene loonstijging (1,1%): 36 euro

Brutoloon in 2020: 3.435 euro

* De gemiddelde brutolonen komen uit ons Salariskompas.