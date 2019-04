Gesponsorde inhoud Dit is één van de meest uitdagende verkoopfuncties in de auto-industrie D'Ieteren

10 april 2019

12u00

Bron: vacature.com 0

Samen met een professionele klant op zoek gaan naar de optimale bestelwagen – en die naar wens configureren? Dat is de uitdaging die Gael (27) en Daniel (60) dagelijks vol enthousiasme aangaan. “Een job als sales advisor van utilitaire voertuigen is een van de meest boeiende in de automobielbranche. Je reikt actief oplossingen aan en creëert op die manier echt impact”, luidt het in koor.

Binnen het kader van zijn 70-jarige samenwerking met de Volkswagen-groep is D’Ieteren Auto de Belgische invoerder en verdeler van de automerken Volkswagen, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Lamborghini, Bugatti en Porsche, van wisselstukken en van toebehoren. D’Ieteren Auto beheert een uitgebreid netwerk van onafhankelijke concessiehouders verspreid over het volledige land en een twintigtal sites die voornamelijk op de as Brussel-Mechelen-Antwerpen werken.

Het verschil maken

Gael Van Bellinghen besloot na een eerste verkoopervaring om het hoger onderwijs alsnog aan te vatten. “Tot een vriend me vertelde dat D’Ieteren Auto op zoek was naar nieuw verkooptalent. Dat hoef je een autoliefhebber als mezelf geen twee keer te zeggen. Ik kreeg en greep meteen mijn kans als sales advisor voor zowel de personenwagens van Volkswagen als de bestelwagens van Volkswagen Commercial Vehicles.” Enigszins tot zijn verbazing wist de verkoop van bestelwagens de twintiger het meeste te bekoren. “De klant klopt bij je aan met zeer specifieke vragen. Hij zoekt bijvoorbeeld een voertuig dat ruim genoeg is om in recht te staan en waar hij zijn materiaal volgens een bepaalde indeling in kwijt kan. Elk contact is totaal verschillend. Je denkt samen na over de optimale configuratie en werkt die samen met de ombouwers uit. Dat maakt mijn rol essentieel en schenkt een grote voldoening”

Wil jij mee het verschil maken? Bekijk hier snel de jobs

Nooit eentonig

Gaels collega Daniel Hanssens is gepokt en gemazeld in het vak. De prille zestiger had reeds een boeiende loopbaan als verkoper en ondernemer achter de rug toen hij twee jaar geleden het team van Volkswagen Commercial Vehicles vervoegde. “Eigenlijk wou ik op mijn achtenvijftigste het beroepsleven vaarwel zeggen”, legt hij uit. “Enkel een uitdaging waar ik echt mijn tanden in kon zetten, zou daar nog verandering in brengen.” Op de vraag wat hem ervan overtuigde om bij Volkswagen Commercial Vehicles aan de slag te gaan, hoeft hij niet lang na te denken. “Mijn taak als verkoper gaat een stuk verder dan enkel het kiezen van de kleur van een auto of het aanreiken van enkele standaardopties. In de voormiddag zit ik samen met een taxibedrijf, op zoek naar een voertuig om rolstoelpatiënten te vervoeren, terwijl ik ’s namiddags een vleesfabrikant bezoek die zijn waren in de meest voedselveilige condities wil transporteren. Van eentonigheid is dus nooit sprake.”

Mix tussen toonzaal en op locatie

Een salesfunctie bij Volkswagen Commercial Vehicles omvat ongeveer zestig procent showroomverkoop en veertig procent prospectie en klantenbezoek in de ruime Brusselse regio. Gael verduidelijkt: “Veel ondernemers contacteren ons uit eigen beweging, maar we gaan ook proactief na hoe we zelfstandigen van dienst kunnen zijn. Je krijgt de kans om een klantenportefeuille op te bouwen en geniet daartoe van bij het begin de nodige inkomenszekerheid. De prestatiegerichte extra’s vormen een bijkomende drijfveer.”

Van de flexibele Caddy, over de functionele Crafter tot de stoere Amarok: het veelzijdige gamma van Volkswagen sleepte op het recente Autosalon de titel van Most Loved Van 2019 in de wacht. “Die bewezen kwaliteit maakt onze job er een stuk gemakkelijker op”, gaat Gael verder. “Ik beloof mijn klanten een uitstekende bestelwagen, omdat ik weet dat onze voertuigen aan die hoge verwachtingen voldoen.”

Oprechte interesse

Wanneer we met Gael en Daniel rond de tafel zitten, valt ons meteen de grote gedrevenheid van beide heren op. “Je moet echt een oprechte interesse hebben in het verhaal van de klant”, bevestigt Daniel. “Onder meer de financiering, wetgeving en ecoscore spelen een bepalende rol. Ik hou er al heel mijn loopbaan van om mij in alle aspecten van een product te verdiepen. Daartoe krijg je bij Volkswagen Commercial Vehicles alle kans!”

Een job voor jou?

Volkswagen Commercial Vehicles is op zoek naar nieuw verkooptalent. Heeft het verhaal van Gael en Daniel jou geïnspireerd? Bekijk dan zeker alle vacatures via www.jobs.dieteren.be en bekijk meer via Facebook/Linkedin