Dit is de grootste fout die je in je cv kan maken, en ze wordt vaak over het hoofd gezien avh

27 februari 2018

13u15

Bron: Business Insider 1 Vacature.com Spelfouten of leugens in je cv zijn uiteraard absolute afknappers voor recruiters. Maar één fout zien sollicitanten vaak over het hoofd. Enkele experts onthullen aan Business Insider waaraan je extra veel aandacht moet besteden wanneer je je cv opstelt.

Je mag nog zoveel energie stoppen in je cv, maar als je niet op de proppen komt met specifieke cijfers en duidelijke prestaties, verdwijnt jouw cv waarschijnlijk in de prullenmand. Carrièrestrateeg Adrienne Tom vertelt aan Business Insider dat concrete resultaten van groot belang zijn voor je cv: “Als iemand geen concrete resultaten noemt, ontbreekt het bewijs van de vaardigheden die iemand zichzelf toeschrijft”, aldus Tom.

Een waslijst van taken en functietitels ogen misschien mooi, maar ze geven geen duidelijk beeld van de waarde die je voor een bedrijf kan bieden. “Een functie alleen is niet voldoende om iemands persoonlijke waarde, vaardigheden of brede expertise te verduidelijken,” zegt Tom aan Business Insider. “Het belangrijkste in een cv zijn de resultaten die elk individu heeft behaald in zijn of haar rol, ongeacht titel of rang.”

Concrete cijfers zijn het instrument bij uitstek om jouw cv te doen opvallen, al mag je uiteraard niet vergeten alles ook te duiden in tekst. “Cijfers zijn geweldig, maar vergeet niet om dingen te noemen die de lezer het gevoel geven dat je bekend bent met de wereld waarin de functie wordt uitgevoerd,” zegt carrière-expert Andrea Gerson.