Digitalisering in financiële sector geeft uitdagingen maar ook goede perspectieven op boeiende carrières

26 oktober 2018

08u00

Bron: vacature.com magazine 0 vacature.com Is het vandaag nog wel slim om voor een Is het vandaag nog wel slim om voor een financiële job te kiezen? Als je naar de cijfers kijkt zou je denken van niet. Meer dan één bank zet zijn medewerkers tegenwoordig met duizenden tegelijk bij het huisvuil. Accountant worden dan maar? Oké, maar je houdt er best rekening mee dat je takenpakket weldra in ruime mate geautomatiseerd wordt. En toch biedt de financiële sector volgens gezaghebbende stemmen nog altijd mooie perspectieven op een boeiende en lucratieve carrière.

Eerst de harde cijfers: het aantal jobs in de financiële sector in België daalde in 20 jaar van 144.200 naar 119.200 (Q2 2018). Dat is een inkrimping met 17,3 procent. Je zou op het eerste gezicht veronderstellen dat de financiële crisis een kantelpunt was. Maar de dalende trend was al in 2001 ingezet en zette zich na 2008 gewoon in hetzelfde tempo door. De daling van het aantal kantoren is nog scherper. Terwijl je in 2008 nog 8.259 bankkantoren in België telde, verschrompelde dat aantal volgens de jongste cijfers tot 5.896. Een daling van bijna 29 procent in 10 jaar.

Niets wijst erop dat de trend in de nabije toekomst zal ombuigen. Banken zetten momenteel zwaar de schaar in hun service centers en kantorennet. Technologische ontwikkelingen zoals robo advisors, automatisatie, blockchain, peer-to-peer lending, crowdfunding en artificiële intelligentie duwen de loketbedienden en adviseurs steeds vaker richting de uitgang. Puur uitvoerende jobs worden gedigitaliseerd. Aan de andere kant zie je wel een stijging van profielen als softwareontwikkelaars, specialisten in cybersecurity of expert in regelgeving.

Menselijk kapitaal elders inzetten

Voor Vishal Marria, een Britse specialist in financiële dienstverlening, is het duidelijk dat de automatisering nefast zal zijn voor bepaalde traditionele functies. “Banken zullen steeds meer inzetten op virtuele assistenten en chatbots die aangestuurd worden door artificiële intelligentie”, schrijft hij in het Amerikaanse zakentijdschrift Forbes. “Die zijn beter geschikt dan bankmedewerkers om vragen van klanten te beantwoorden en kunnen zelfs vlot anticiperen op hun toekomstige behoeftes. Hoe meer ze aan het werk worden gezet, hoe slimmer ze bovendien worden en hoe minder menselijke interactie er aan te pas moet komen. Je kan het jammer vinden dat er banen verloren gaan, maar je kan de evolutie nu eenmaal niet tegenhouden. En al zeker niet als het de operationele efficiëntie en de algemene customer experience ten goede komt. Bovendien komen daardoor weer middelen vrij om medewerkers in te zetten in domeinen waar ze wel nog een aanzienlijk verschil kunnen maken, zoals fraudebestrijding. Technologie kan ook nuttig zijn om iemands risicoprofiel verder te helpen verfijnen en hem zo nog beter te adviseren. Voor mij is de eindbalans dus toch wel positief.”

Als we de de blik richten op de digitalisering in de Belgische bankwereld, springen vooral de realisaties van Belfius nadrukkelijk in het oog. Volgens een onafhankelijke benchmarkstudie van Finalta (McKinsey Solutions) over 175 vooraanstaande internationale spelers zette in 2016 wereldwijd geen enkele bank straffere groeicijfers in mobile banking neer. In april dit jaar kwam de Belfius-app ook duidelijk als kwalitatief beste naar voren in een vergelijkend nationaal onderzoek van Le Soir.

“1,2 miljoen gebruikers openen onze app elke dag en er komen er wekelijks nog 3.500 bij”, zegt Geert Van Mol, Chief Digital Officer van Belfius Bank & Verzekeringen. “Ons hele bedrijf is doordrongen van de digitale gedachte. Alle afdelingen bouwen non-stop mee aan de best mogelijke gepersonaliseerde klantinteractie. Dát is voor mij de ware digitale transformatie van onze onderneming.”

Sneller en beter

Toen Belfius drie jaar geleden zijn Mobile first-aanpak lanceerde, was het in eerste instantie de bedoeling om tien basisbankproducten in de app te integreren. Begin oktober was de grootbank met de ‘app-normale autoverzekering’ al aan de negende toe. Alleen de brandverzekering moet nu nog de stap zetten. “En daarna volgt uiteraard een nieuwe golf van innovaties”, verduidelijkt Geert Van Mol. “Voor de klant van vandaag is het de normaalste zaak van de wereld dat hij zijn bankzaken 24/7 kan regelen, waar en wanneer dat hem het best uitkomt. Hij zou gewoon niet meer aanvaarden dat een transactie pas de volgende bankdag kan worden doorgevoerd. Doordat het hele proces geautomatiseerd werd, gaat het tegenwoordig allemaal veel sneller.”

“Belfius voldoet als enige Belgische bank aan alle wettelijke voorwaarden om online gepersonaliseerd advies te mogen geven. Heel wat diensten binnen het bedrijf hebben twee jaar lang keihard gewerkt om dat mogelijk te maken. Stel nu dat wij opmerken dat een hoog bedrag langdurig op jouw rekening blijft staan: vroeger zou een bankmedewerker een telefoontje hebben gepleegd om je een bepaald beleggingsproduct voor te stellen. Zo’n aanpak is niet meer van deze tijd. Wil dat zeggen dat er totaal geen menselijke interactie meer bij komt kijken? Zeker niet. Zeker bij complexe producten blijven persoonlijke contacten nog altijd onvervangbaar. Je moet state of the art mobiele technologie kunnen koppelen aan een menselijke benadering. De rol van onze bankagenten blijft dus cruciaal. Meer zelfs, doordat ze van een aantal routineuze taken verlost zijn, kunnen ze zich nadrukkelijker dan ooit concentreren op een nog betere begeleiding van hun cliënten.”

Hoewel nogal wat repetitieve taken er stilaan uitgaan, vermijdt Belfius resoluut massale ontslagen. Geert van Mol: “De komende zeven jaar vertrekken bij ons duizend medewerkers met pensioen. We gaan rustig bekijken wie we nog gaan vervangen. En intussen blijven we volop nieuw talent aanwerven. We hebben permanent 50 à 60 vacatures voor dataspecialisten, experts in digitale communicatie, IT’ers. Ik heb in mijn team medewerkers met de meest uiteenlopende profielen rondlopen. Al zijn de kandidaten met de juiste competenties eerlijk gezegd niet dik gezaaid. Daarom is het cruciaal dat de onderwijsinstellingen het digitale aspect resoluut in hun opleidingen integreren.”

Lees ook: “Als het clichébeeld van de saaie boekhouder ooit al bestond, dan is dat vandaag zeker niet meer aan de orde”

Dringend gezocht: 5.000 accountants-belastingconsulenten

Dat de digitalisering van de financiële sector soms tot vreemde effecten leidt, wordt bewezen door de huidige realiteit van accountants en belastingsconsulenten. Een recente studie van ING Bank geeft aan dat er 98 procent kans is dat het boekhoudkundige werk op behoorlijk korte termijn wordt geautomatiseerd. Tezelfdertijd was het tekort aan accountants nooit eerder zo groot.

“Het klopt dat ‘robots’ stilaan in staat zijn om het pure cijfermatige boekhouden over te nemen”, zegt Bart Van Coile van het Instituut voor Accountants en Belastingconsulenten. “Maar dat is eigenlijk maar een klein aspect van de taak. Zeker in een eerste fase zullen het nog altijd mensen zijn die zullen moeten bepalen in welke kostenplaats een document thuishoort. Bovendien creëert de technologische vooruitgang meteen ook kansen om de job enigszins anders in te vullen. Of een fiscalist/belastingconsulent of accountant nu voor een klein lokaal kantoor werkt of voor een grote internationale speler, met zijn specifieke expertise en competenties is hij uitstekend geplaatst om ondernemers in alle vertrouwen te adviseren, te begeleiden en te inspireren. We mogen daarbij ook niet vergeten dat de wetgeving de jongste jaren veel complexer is geworden. De dromen van onze cliënten mee waar helpen maken: daar zal onze opdracht in de toekomst steeds meer op neerkomen en dat tijdens de hele levenscyclus van het bedrijf, van de opstart tot het eventuele einde. Daar zit toch wel een heel mooie uitdaging in. Het is dan ook heel jammer dat de huidige uitstroom van de onderwijsinstellingen niet volstaat om de vraag naar boekhoudkundig talent in te vullen. Als de huidige trend zich doorzet, hebben we over 5 jaar een tekort van liefst 5.000 werkkrachten. Daarom ook juichen wij de opkomst van online boekhoudplatformen volmondig toe. Doordat ondernemers voortaan veel makkelijker over realtime gegevens kunnen beschikken, dragen dergelijke hoogtechnologische innovaties bij tot een verdere professionalisering van ons werk. Meer nog, ze maken ons beroep in zekere zin opnieuw wat sexyer.”

