Deze werkgevers zijn populair bij starters

12 maart 2018

Net afgestudeerd? Dan ben je waarschijnlijk niet al te goed op de hoogte van wat je kan - en mag - verwachten van een toekomstige werkgever. Laat je niet vangen met de volgende tips.

Starters zijn populairder bij werkgevers dan je zou denken. Als jonge nieuwkomer breng je namelijk frisse ideeën in een onderneming, ben je nog één en al werkijver en sta je doorgaans te springen om dingen bij te leren. En ook niet onbelangrijk voor de meeste bedrijven: als starter ben je een stuk goedkoper dan iemand met meer ervaring.

Doe research

Wat voor jou de beste werkgever is, hangt natuurlijk af van het soort job dat je zoekt. In ieder geval is het verstandig om extra onderzoek te doen wanneer je een vacature tegenkomt. Zoek bijvoorbeeld recensies op via het internet. Op de website Glassdoor kunnen werknemers anoniem hun gedacht zeggen over het bedrijf waarvoor ze werken.

Ken je 'via via' mensen die voor het bedrijf werken? Nog beter. Dan kan je hen in vertrouwen een paar vragen stellen zodat je een idee krijgt hoe de onderneming haar werknemers behandelt. Twijfel ook niet om vóór of tijdens je sollicitatie de HR-medewerker op de rooster te leggen.

Weet wat je wil

Uiteraard moet je dan zelf goed weten wat je van je job en werkgever verwacht, wat voor starters niet altijd vanzelfsprekend is. Wil je een uitdagende baan, of net een kalme? Zou je graag regelmatig in team werken, of vind je het eerder fijn om zelfstandig te werk gaan? Heb je graag een duidelijke hiërarchie in het bedrijf, of vind je het aangenamer als iedereen op gelijke voet staat?

Volgens recent onderzoek van HR-dienstverlener Attentia bij 800 jongeren tussen 20 en 25 jaar blijkt dat deze leeftijdscategorie het vooral belangrijk vindt om zich gewaardeerd te voelen door haar werkgever. Op de tweede en derde plaats staat 'sfeer' en 'aangename werkomgeving'. Het loon komt pas op de vierde plaats terecht.

Populaire werkgevers voor starters

Heel wat bedrijven zijn momenteel op zoek naar starters. Mercedes, bijvoorbeeld, zoekt onder andere een key account manager, business controller en sales trainer. Volgens recensies hangt er in het Duitse bedrijf een 'leuke sfeer', zijn er 'aangename collega's', en kunnen medewerkers er rekenen op een 'goede balans tussen werk en vrije tijd'. Je moet er - volgens een reviewer - wel met een strikte bedrijfshiërarchie kunnen omgaan.

Ook IQVIA, een beursgenoteerd farmaciebedrijf dat wereldwijd meer dan 10.000 werknemers heeft, is op zoek naar gemotiveerde starters. Het bedrijf scoort hoog in recensies door de 'vele doorgroeimogelijkheden', maar wordt wel een hoge werkdruk verweten.

VIO HR zoekt eveneens nieuwe werkkrachten, zoals een consultant, boekhouder en assistant coördinator. Het zou een 'sterk waardegedreven bedrijf' zijn - aldus een reviewer - met 'een vrolijke werksfeer en een open communicatie'. Dat er hier en daar structurele onduidelijkheden zijn omdat het een groeiend bedrijf is, wordt als minpunt aangegeven.

Ook Hudson is volop op zoek naar young potentials, zoals een consultant, recruiter in Gent en Brussel en HR-medewerker. Het Amerikaanse bedrijf heeft de reputatie aan jonge starters heel veel kansen te geven, maar die moeten dan wel bereid zijn er heel hard voor te werken.

Colruyt Group, tenslotte, al zes jaar op rij het Belgische bedrijf met de beste reputatie - volgens RepTrak Belgium - heeft ook een heel aantal vacatures openstaan voor starters. Reviewers omschrijven de supermarktenketen als een eerlijke werkgever die veel zekerheid biedt. Dat je je niet zo snel kunt opwerken, wordt dan weer als minpunt aangegeven.

