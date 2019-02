Gesponsorde inhoud Deze werkgever biedt mechaniekers alle mogelijkheden Wim Van Peer (29) is adjunct-teamleader bij NMBS NMBS techniekers

21 februari 2019

“Als technicus kan je veel richtingen uit, maar nergens vind je een job die je zo veel mogelijkheden biedt als bij NMBS.” Het zijn niet onze woorden, maar die van Wim Van Peer. Hij vertolkt op zijn negenentwintigste zowel letterlijk als figuurlijk een sleutelrol bij onze nationale spoorwegen. Ben je ook op zoek naar een technische job met variatie in een unieke werkomgeving en met aantrekkelijke voorwaarden? Dan is een job bij NMBS zeker iets voor jou!

Auto maal honderd

Wim ging na zijn opleiding tot technicus mechanica eerst in de privésector aan de slag. “De passie voor treinen nam de bovenhand. Daarnaast was ik ook op zoek naar meer werkzekerheid”, legt de joviale Kempenaar uit. “Het onderhouden en herstellen van treinen is buitengewoon boeiend. Ik vergelijk het wel eens met het sleutelen aan een auto, maar dan maal honderd. Een trein is niet alleen groter, maar telt ook veel meer onderdelen en is uitgerust met een brede waaier aan technologische snufjes. Eentonigheid hoef je dus nooit te vrezen. Dat elke collega bijdraagt aan een veilig en vlot treinverkeer geeft onze job een extra dimensie.”

Altijd nieuwe uitdagingen

Een Centrale Werkplaats van NMBS, zoals die in Mechelen, oogt imposant. In de verschillende productiehallen staan technici dagelijks in voor het controleren, onderhouden en herstellen van de motorrijtuigen en rijtuigen die ons al van kindsbeen af fascineren. Dat NMBS op volle snelheid richting toekomst spoort, blijkt uit de nieuwe generatie treinstellen die de vaardige medewerkers onder handen nemen. “De Desiro trekt niet alleen sneller op, hij beantwoordt ook aan de vragen van reizigers: meer comfort met airco, meer zitplaatsen, meer info systemen op de trein voor reizigers, … Dat brengt op technisch vlak nieuwe uitdagingen met zich mee, wat onze job er uiteraard alleen maar boeiender op maakt!”

Werken aan veilig transport

NMBS besteedt veel aandacht aan de begeleiding van nieuwe werknemers. Een ‘peter’ vangt hen op en deelt zijn kennis. “Dat geeft je meteen een gerust gevoel. We vertellen nieuwkomers ook altijd waar we concreet mee bezig zijn. Het besef dat die ene bout deel uitmaakt van een remsysteem draagt bij tot een groter bewustzijn over het belang van onze job”, verduidelijkt Wim.

Doorgroeimogelijkheden in collegiale sfeer

Wim vatte zijn loopbaan bij NMBS tien jaar geleden aan als contractueel bankwerker-mecanicien. “Ik kreeg al na korte tijd een statutaire benoeming. Die garandeert me werkzekerheid en omvat een mooi pakket extralegale voordelen.” Wim groeide via opleidingen en proeven verder door binnen het bedrijf. Hij is vandaag als adjunct-teamleader mee verantwoordelijk voor een equipe van vijfenvijftig medewerkers. “Wie de wil heeft en de juiste mentaliteit toont, krijgt bij NMBS een pak doorgroeimogelijkheden. Welke functie je ook uitoefent, je komt steeds terecht in een team met een aangename, collegiale sfeer. Aangezien zowel mijn vader als mijn twee broers bij NMBS werken, is het familiale karakter al helemaal verzekerd (knipoogt)!”

