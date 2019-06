Gesponsorde inhoud Deze salesfunctie in de autobranche geeft je een dagelijkse kick D'Ieteren

Ben je gebeten door de automicrobe en beschik je over de nodige commerciële flair? Dan vind je bij D’Ieteren – My Way in Drogenbos een uitdaging als geen ander. In en om de nagelnieuwe toonzaal wachten continu een honderdvijftigtal tweedehandsauto’s met het My Way-kwaliteitslabel op een nieuwe eigenaar. “Of het nu gaat om een vinnige Volkswagen Golf of een krachtige Audi uit de RS-reeks, de klant ervaart bij ons meteen hoe zijn droomauto voelt, ruikt en rijdt. Dat maakt onze job pas echt bijzonder”, verduidelijkt sales advisor Stijn.

Aparte dynamiek

Stijn De Schauwers (42) begeleidde klanten eerder al in een traditionele zelfstandige wagenconcessie. Bij My Way koppelt hij sinds vijf jaar een ruim portfolio streng gekeurde tweedehandswagens en directiewagens van de merken Audi, SEAT, Škoda en Volkswagen aan de geknipte eigenaar. Hij is dus uitstekend geplaatst om ons de bijzonderheden van de salesfunctie bij D’Ieteren – My Way toe te lichten. “De dynamiek is totaal anders”, steekt hij van wal. “Bij nieuwverkoop vertrek je van een standaardmodel, dat je daarna aan de hand van optiepakketten van de nodige toeters en bellen voorziet. Bij D’Ieteren – My Way geldt het principe ‘what you see is what you get.’ Het betekent dat de klant een stuk sneller beslist om een wagen al dan niet aan te schaffen. Hij beseft dat een andere kandidaat-koper hem anders voor kan zijn. Het is aan ons om de behoefte van de klant snel te detecteren en er op in te spelen. Een stevige dosis inlevingsvermogen is daarbij welkom.”

Ervaringsgericht advies

Vier mooie merken in het aanbod, met telkens uiteenlopende configuraties: het lijkt de natte droom van elke autofanaat. “Dat is zeker het geval”, gaat Stijn verder. “De meeste klanten bezoeken ons op afspraak. Onze sales advisors zoomen vooraf in op de wagens waarin de kandidaat-koper interesse toont. Die kennis is vaak van goudwaarde. Wat ik als een groot pluspunt beschouw, is dat elke sales advisor viermaandelijks wisselt van bedrijfswagen. Mooi meegenomen vanuit persoonlijk oogpunt, maar ook zeer nuttig voor de klant. We kunnen daardoor echt ervaringsgericht adviseren over onder meer het rijgedrag en het reële brandstofverbruik. Hoeveel informatie je online ook terugvindt, de beleving van een wagen maakt pas echt het verschil. Dat merken we wanneer we testritten begeleiden. Als sales advisor stap je mee in de dromen van de kandidaat-koper. Een mooie missie, als je het mij vraagt!”

Van je passie je beroep maken

Dat je bij D’Ieteren – My Way van je passie je beroep kunt maken, bewijst Yassine Bakali (26). “Vrienden en familie klopten vroeger wel eens bij me aan om hun wagen te verkopen. Dat bleek me goed te liggen”, klinkt het. Yassine solliciteerde heel bewust bij My Way. “D’Ieteren Auto is een ijzersterke naam binnen de autowereld. Gezien mijn affiniteit met de verkoop van tweedehandswagens voelde ik me meteen in mijn sas bij het My Way-label.” Yassine gaat samen met de klant op zoek naar de wagen die echt bij hem past. “Sommige bezoekers stellen het functionele voorop, anderen hanteren dan weer vooral emotionele criteria. Dat moet je goed weten in te schatten. Lijkt een auto niet helemaal geschikt, dan reik ik hem graag het ideale alternatief aan. Daarnaast voorzien we ook de aangewezen financiering. Je moet als sales advisor dus snel kunnen schakelen binnen het gamma van My Way.”

Variatie troef

Yassine en Stijn houden van de variatie die hun job hen biedt. “Het is een komen en gaan in de showroom. We halen onze tienduizend stappen per dag met het grootste gemak”, verduidelijkt Stijn. “Het ene moment sta je aan de zijde van een jonge snaak die op zoek is naar een eerste wagentje, terwijl je niet veel later een paradepaardje uit het gamma voorstelt aan een ondernemer. We ontvangen ook autohandelaars in onze toonzaal. Eentonigheid hoef je dus nooit te vrezen.”

Attractief salarispakket

Yassine wijst op het belang van een goede teamgeest bij My Way. “We vormen samen een schakel binnen een ruimere ketting. De aankoopafdeling verleent ons bijvoorbeeld het nodige inzicht in de wagens die wij later aan een nieuwe eigenaar koppelen.” Wie bij My Way aan de slag gaat, geniet automatisch van een aantrekkelijk salarispakket, met een vast loon dat je op basis van jouw prestaties aanvult met commissievergoedingen. Daar komen nog een bedrijfswagen, verschillende verzekeringen en andere voordelen bij. D’Ieteren Auto garandeert ook op personeelsvlak een vlotte mobiliteit, met tal van interne carrièrekansen.

