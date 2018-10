Deze profielen zien hun loon momenteel het snelst groeien Hermien Vanoost

19 oktober 2018

08u00

Bron: vacature.com magazine 0 vacature.com Veel werkgevers hebben vandaag terug wat financiële ruimte om hun werknemers wat meer te betalen. Dat blijkt uit cijfers van hr-dienstverlener Hudson, dat eerder dit jaar de loongegevens van 755 bedrijven en 189.751 werknemers (bedienden, middenkader en management) analyseerde. Toch betekent dat niet dat iedereen een loonsverhoging moet verwachten.

Sterkste stijging in 5 jaar

Uit de studie van Hudson blijkt onder meer dat de lonen er tussen 2017 en 2018 met ongeveer 4 procent op vooruit zijn gegaan. Bovenop de indexering kenden de werkgevers uit de privé hun medewerkers gemiddeld 2,2 procent extra toe, waarvan 1,7 procent vast en 0,5 variabel loon.

(lees verder onder de grafiek)

“Dat is meteen de sterkste stijging van de laatste vijf jaar”, analyseert Wouter Beuckels, senior manager bij Hudson. “Na 2012 zagen we de markt systematisch vertragen, met een dieptepunt in 2015. In die periode riep de regering op tot loonmatiging en werden er herhaaldelijk indexsprongen toegepast. Nu het economisch beter gaat, stellen we vast dat steeds meer organisaties de loonnorm (die bepaalt hoeveel de loonkosten op twee jaar tijd maximaal mogen stijgen, nvdr) naast zich neerleggen. Dat ze dat doen, heeft uiteraard met de war for talent te maken. Om talentvolle medewerkers aan boord te houden en nieuwe collega’s aan te trekken, zien werkgevers zich verplicht om een tandje bij te steken inzake verloning. Ook volgend jaar zal dat allicht het geval zijn.”

De algemene trend mag dan wel stijgend zijn, het betekent niet dat alle werknemers evenveel profijt doen. Zo moest 36 procent van de Belgen in het voorbije jaar tevreden zijn met een stijging van minder dan 1 procent bovenop de indexering. Voor 12 procent kwam er zelfs helemaal niks bij. Daartegenover staat dat maar liefst een kwart van de werknemers een loonstijging van meer dan 4 procent heeft gekregen.

(lees verder onder de grafiek)

Vooral bedienden en -35-jarigen gaan vooruit

Verdere analyse leert dat het vooral de jongere medewerkers zijn die een graantje hebben meegepikt: -35-jarigen zagen hun basisloon (dus exclusief indexering en variabele verloning) het voorbije jaar met 3 tot 3,5 procent toenemen. Bij de 55-plussers ging het om 0,9 procent. “Dat de sterkste stijging aan het begin van de carrière zit, hoeft niet te verwonderen”, reageert Beuckels. “In zekere zin is dat een afspiegeling van de leercurve die starters doormaken. Die is veel steiler dan later in de carrière. Algemeen kun je stellen dat hoe langer we aan het werk zijn, hoe minder het basissalaris evolueert.”

Behalve de leeftijd is ook het functieniveau bepalend voor de grootte van de loonstijging. Vooral uitvoerende bedienden en senior managers kregen het voorbije jaar een mooie salarisverhoging: zij zagen hun basisloon met 2 procent toenemen. Professionele medewerkers en managers moesten het met een stijging van respectievelijk 1,4 en 1,3 procent stellen. “Opvallend, zeker als je weet dat een jaar eerder iedereen min of meer op dezelfde hoogte zat (ongeveer 1 procent)”, reageert Charlotte Van Malleghem, senior consultant bij Hudson.

Toch is daarmee niet het volledige verhaal verteld. Want brengen we ook de variabele verloning in rekening, dan zien we dat de professionele medewerkers en de managers het voorbije jaar op min of meer dezelfde loonstijging als de uitvoerende bedienden eindigden. Alles bij elkaar genomen (vast en variabel), zijn het de senior managers die met de hoogste loonstijging aan de haal gingen. Charlotte Van Malleghem: “Het ziet ernaar uit de die een inhaalbeweging hebben gemaakt ten opzichte van het voorgaande jaar. Toen zaten de stijgingen in deze functiecategorie lager dan bij de rest.”

(lees verder onder de grafiek)

Grote sprong voor leidinggevenden in ICT en financiën

In de studie noemt Hudson ten slotte ook enkele concrete functies die er in de afgelopen periode bovengemiddeld op vooruit zijn gegaan. Vooral leidinggevende functies in de IT en de financiële sector springen er in dat overzicht bovenuit. “Het gaat meestal om erg gegeerde en tegelijk moeilijk te vinden profielen”, verklaart Wouter Beuckels. “De loonsprong toont vooral aan dat bedrijven voor deze functies een zeer hoge druk vanuit de markt ervaren.”

Bij een reeks andere functies blijken de lonen dan weer minimaal te zijn geëvolueerd en moeten we eerder van een status-quo spreken. In dat lijstje duiken verrassend genoeg óók technische en IT-functies op, zoals onderhoudstechnicus, productieplanner en operations support manager. Waren dat dan geen knelpuntjobs? “Jawel,” reageert Charlotte Van Malleghem, “en daar zal zeker ook wel wat druk zijn, zij het in beperkte mate. De hoogste loonstijgingen gaan naar jobs die veel expertise vragen en gericht zijn op visie ontwikkelen. De meer innovatieve profielen, zeg maar. En ook goed om weten: de IT is dé sector bij uitstek waar veel met variabele verloning en extralegale voordelen gewerkt wordt. Dat verklaart waarom je op het niveau van het basisloon slechts een geringe evolutie ziet.”

