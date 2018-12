Deze profielen doen het steeds vaker als freelancer Katelin Raw

14 december 2018

11u30

Vernieuwende wetgeving, technologieën die elkaar in sneltempo opvolgen, de vergrijzing... Het groeiend aantal freelancers is een rechtstreeks gevolg van maatschappelijke evoluties.

Ruwweg een tiende van alle zelfstandigen in België registreerde zich als beoefenaar van een ‘intellectueel beroep’. Die groep noemen we freelancers of consultants, wat ondertussen uitgegroeid is tot een containerbegrip met een grote variëteit aan activiteiten. Het zijn niet de copywriters, fotografen en andere creatievelingen onder ons die het vaakst de titel van freelancer dragen, maar wel de wetgevend adviseurs en IT’ers.

Els Schellens is directeur Starters en Zelfstandigen bij Acerta Sociaal Verzekeringsfonds, die een vierde van alle Belgische zelfstandigen vertegenwoordigt en dus marktleider is. Volgens haar wijzen de cijfers van Acerta erop dat het stijgend aantal freelancers deels een gevolg is van de veranderende arbeidsmarkt, zowel aan vraag- als aan aanbodzijde.

“De wetgeving verandert zo snel. Werkgevers kunnen niet van hun werknemers verwachten dat ze van alles op de hoogte zijn, dat ook blijven en liefst specialisten worden. Freelancers kunnen soelaas bieden met korte, specifieke opdrachten. Dat geldt niet enkel voor wetgeving rond bijvoorbeeld arbeidsbemiddeling, milieu of financiën, maar eveneens voor IT-gerelateerde uitdagingen. Geen jaar gaat voorbij of nieuwe technologieën bieden zich aan om het werk te optimaliseren. Freelancers ondersteunen bedrijven en hun werknemers om bij te blijven.”

Dat verklaart waarom bijna de helft van de freelancers bij Acerta aangeeft zich professioneel bezig te houden met ‘wetgevend advies’ (45%). De tweede grootste groep freelancers zijn ook IT’ers (14%). De overige groep voert een grote variëteit aan activiteiten uit. Daarenboven houden de meeste freelancers de beschrijving van hun activiteiten bewust zo vaag en breed mogelijk zodat ze multi-inzetbaar zijn op diverse opdrachten.

Ook de vergrijzing heeft een impact op het aantal freelancers in ons land, zegt Els Schellens. “In die groeiende groep 50-plussers zitten ook zeer ervaren werknemers die zich de vraag stellen: ‘Is het geen tijd om voor mezelf te werken?’ Dat was 30 jaar geleden anders. De stap naar zelfstandigheid is kleiner geworden.”

Lees ook: Vrij als een vogel of vogels voor de kat? Steeds meer freelancers in Vlaanderen

Deze profielen werken steeds vaker in freelanceovereenkomst:

IT

- System engineers

- IT & Data Analyst

- Front-end developers

- IT Consultants

Human resources

- Recruiters, consulenten arbeidsbemiddeling en sociale zaken

Bouw

- Projectleiders in de bouw

Finance

- Financieel adviseurs beleggingen en kredieten

