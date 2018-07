Deze opleidingen helpen je om carrière te maken in de financiële wereld vacature.com finance opleiding

16 juli 2018

08u00

De opleiding vinden die perfect aansluit bij jouw talent en karakter is geen sinecure. Ook wanneer je je zinnen reeds gezet hebt op een carrière in finance, heb je nog keuze uit diverse opleidingen, die je klaarstomen voor een beroep in de veelzijdige financiële wereld, dan wel steeds verder specialiseren. Met de volgende studies ontpop jij je tot een onklopbare finance expert.

Stevige start

Wil je uitblinken in finance, kies je al meteen na de middelbare school een studie die je analytisch denkvermogen aanscherpt. Een Bachelor in de Toegepaste Economische Wetenschappen zorgt voor een ideale springplank. Ook een Bachelor in Business Economics biedt een ideale voorbereiding. Ambieer je een internationale carrière, dan is het wellicht verstandig een Engelstalige opleiding te volgen, zoals de Bachelor of Arts in Business Studies aan het Vesalius College. Binnen deze opleiding opent het keuzetraject Accounting and Finance gegarandeerd deuren naar een boeiende financiële job.

Na het behalen van een academische bachelor heb je een boel mogelijkheden om je verder te specialiseren. De gangbare volgende stap is een masterdiploma. Heb je een sterke interesse in financiën, dan kies je bijvoorbeeld voor de master Accountancy en revisoraat, of de gloednieuwe opleiding Acutariële en financiële wetenschappen aan de KU Leuven. De opleidingen Accountancy en Fiscaliteit bestaan eveneens op universitair niveau.

Werkzekerheid

Voel je meer voor een opleiding aan een hogeschool? Bezorg je carrière dan een mooie aftrap met de professionele bachelor Bedrijfsmanagement. Je krijgt een stevige basis in economie, boekhouden en handelsrecht, aangevuld met informaticavakken en drie tot vier talen (waaronder in sommige scholen Chinees). Je kiest een afstudeerrichting waarin je je zal specialiseren. Financiële beloftes die hun kansen op een job willen maximaliseren, opteren best voor Accountancy-fiscaliteit. Deze richting is een knelpuntberoep; met een diploma op zak vind je binnen de drie maanden werk. Je ontpopt je tot een eigentijdse expert op vlak van boekhouden, fiscaliteit en financiën en leert cijfers analyseren en advies verstrekken op maat. Daarnaast ontwikkel je de nodige people skills en doe je ervaring op in de praktijk.

De afstudeerrichting Financie- en Verzekeringswezen maakt je dan weer tot een gegeerde kandidaat in de bank-, verzekering- en immobiliënsector.

Het verloop van de bachelor Bedrijfsmanagement, de inhoud en afstudeeropties verschillen naargelang de onderwijsinstelling. Het is dus aangewezen je hier goed over te informeren.

Levenslang leren

Zelfs met drie diploma’s op zak ken je waarschijnlijk nog niet alle geheimen van de dynamische financiële wereld. Voortdurende bijscholing is dan ook nodig om na je afstuderen mee te blijven met ontwikkelingen die zich in sneltempo voltrekken. Dankzij een ruim aanbod seminaries en masterclasses van Wolters Kluwer houd je vanop de werkvloer de vinger aan de pols, en dit zowel binnen je specialisatiedomein als daarbuiten. Zo is er bijvoorbeeld de tiendaagse Masterclass Financieel management, een doorgroeiprogramma voor financiële medewerkers die hun expertise willen verbreden. Als je al even aan de slag bent, bestaat het risico dat kennis die je niet dagelijks gebruikt op de achtergrond raakt. De training belicht alle facetten van het financieel beleid waardoor je (opnieuw) een helikopterzicht genereert. Financiële specialisten brengen het nodige bij over de gewijzigde rol van de financefunctie. Plus, je krijgt mooie kansen om te netwerken en ervaringen te delen.

Je verder professionaliseren ‘on the job’, kan ook via een avondopleiding. Het programma Corporate Finance van de Ehsal Management School leert tijdens 18 avonden alles over een goed financieel beleid. In kleine groep schaaf je je theoretische kennis grondig bij en toetst die gelijk aan de praktijk. Je reflecteert daarbij over je actuele prestaties. Deze cyclus is erkend door het IAB (Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten) als permanente vorming.

En ook aan de Vlerick Business School vind je interessante vervolgopleidingen op maat van financiële professionals. Er zijn langlopende cursussen van 21 dagen, maar ook intensieve korte programma’s die in sneltempo je expertise laten pieken. Deze gespecialiseerde opleidingen focussen op relevante thema’s binnen Accounting & Finance. Denk aan ‘Venture Capital & Private Equity’, ‘Supply Chain Finance’ of ‘Creating Value through M&A’.

