Deze nieuwste trends maken van jouw cv een pareltje

Ben je op zoek naar een nieuwe baan, dan is je cv je allerbelangrijkste eerste wapen. Maar wat maakt een cv krachtig en aantrekkelijk? Zijn er dingen die je absoluut moet laten, en wat zijn eigenlijk de nieuwste trends? Vacature.com vroeg twee experts het hemd van het lijf.

Wat maakt een goed cv? Charlotte Martot, Talent Manager bij Securex, trapt af met enkele stevige tips. “Ten eerste is het belangrijk dat je je cv op maat maakt voor elke vacature. Je kunt een basis-cv maken en dat voor elke sollicitatie relevanter maken en bepaalde zaken meer uitlichten. Ten tweede zijn de overzichtelijkheid en aantrekkelijkheid van belang. Hou het beknopt en zet de meest relevante dingen bovenaan of laat ze er goed uit springen. Ook zien we dat cv’s soms vaag zijn: maak alles dus zo concreet mogelijk. Hou het niet bij “communicatieplan gemaakt”, maar beschrijf: wat deed je juist? Heb je een passie, laat die dan van het cv spatten.”

Tony Swinnen, Manager HR-kenniscentrum bij SD Worx, vult aan: “Benoem naast de standaardzaken (personalia, opleiding en werkervaring) ook zeker je sterke punten en maak die concreet. Vind je jezelf innovatief, leg dan kort uit wat dat betekent. Geef concrete voorbeelden. Heb je bijvoorbeeld gewerkt tijdens je studie, dan toont dat ondernemerschap en initiatief.”

“Daarnaast is een goede voorbereiding belangrijk”, benadrukt Charlotte Martot. “Als je je cv opstuurt, kun je elk moment opgebeld worden. Weet dus wat je op dit specifieke cv in de verf gezet hebt. Breng ook je referenties ervan op de hoogte dat jij op deze vacature reageert en dat ze opgebeld kunnen worden. Zo kunnen zij zich ook voorbereiden om jouw talenten en vaardigheden goed voor het voetlicht te brengen. Dat gebeurt echt nog niet genoeg.”

Nieuwe trends

En hoe kun je je cv tegenwoordig het best vormgeven? Tony Swinnen komt met een verrassende trend. “Automatische cv-screening wordt steeds belangrijker. Bedenk dus goed hoe je cv gebruikt gaat worden. Laad je je cv op in het systeem van een recruiter of werkgever, dan is een mooie lay-out alleen maar ballast. Beperk je cv dan tot een zo sec mogelijke opsomming, waarbij je het best zo veel mogelijk rekening houdt met de vacaturetekst. Gebruik de woorden of synoniemen van woorden uit die tekst, want het systeem screent daarop om te bepalen hoe complementair jij en de werkgever zijn.”

Is het geen systeem, maar een gewoon mens dat je cv bekijkt, dan is een creatieve lay-out belangrijk, zegt Charlotte Martot. “Vroeger waren cv’s vaak een oplijsting van opleiding, talen, werkervaring. Nu zie je meer iconen, kernwoorden en links naar projecten. Het cv is vaak in één oogopslag te ontdekken, om het de recruiter zo makkelijk mogelijk te maken. Het is altijd goed om te linken naar een voorstelvideo, een projectwebsite of blog. Het hangt natuurlijk ook af van het type vacature waar je op solliciteert. Wij krijgen voor de vacature van creatieve marketeer veel creatievere cv’s dan voor bijvoorbeeld een boekhouder.”

“Er wordt ook wel eens gebruikgemaakt van je LinkedIn-profiel om je cv op te maken”, vult Tony Swinnen nog aan. “Sowieso kijken werkgevers en recuiters natuurlijk op LinkedIn. Dus zorg ervoor dat je profiel goed compleet is en klopt met je cv. Als je ook andere sociale media vermeldt, moet je ervoor zorgen dat die ook professioneel ogen. Vooral voor socialemediaexperts bijvoorbeeld is het goed om uit te pakken met de plekken waar ze professioneel zichtbaar zijn.”

Wat doe je beter niet?

Swinnen benadrukt dat een cv altijd waarheidsgetrouw moet zijn. “Mensen hebben vaak gaten op hun cv of minder relevante werkervaring, die ze liever verbloemen. Dat doe je beter niet. Hoezeer je het ook probeert te verhullen, het staat toch op je cv en dus komt er sowieso een vraag over. Je kunt beter open zijn over eventuele gaten op je cv, zodat je ook een open en goed voorbereid antwoord kunt geven op de vragen die je krijgt.”

“Ook zien wij het meteen als een cv niet op maat gemaakt is: dan zijn we veel tijd kwijt aan uitpluizen hoe iemands werkervaring bij onze vraag past”, zegt Martot. “Een andere fout die wij vaak zien, is dat kandidaten te veel plaats reserveren voor hun naam en adresgegevens. Dat maakt dat je relevante opleidingen en werkervaring veel korter worden, terwijl je die juist in de verf moet zetten. Tot slot geef ik graag mee dat kandidaten die al wat relevante werkervaring hebben opgedaan, die bóven hun opleiding moeten zetten.”

Heb je inspiratie nodig? Vacature.com geeft je graag enkele voorbeelden van een goed cv. Bekijk bijvoorbeeld ons creatief cv om te ontdekken hoe je je kunt onderscheiden met een interessante lay-out. Bekijk ons standaard-cv voor een goede kapstok om jouw ervaring en kwaliteiten aan op te hangen. Je kan ook onze gids 'cv schrijven' gratis downloaden.

