Gesponsorde inhoud Deze kraks maken jouw zakje chips. Word jij een van hen? PepsiCo

03 september 2018

12u00

03 september 2018

Ook vandaag weer rollen bij PepsiCo in Veurne meer dan twee miljoen zakken Doritos, Bugles, Cheetos en Lay’s chips van de band. Een indrukwekkende hoeveelheid, die alleen maar gehaald kan worden dankzij de inzet en het enthousiasme van de 450 medewerkers op de site. Zin om zelf een krak te worden? Solliciteer dan nu voor een job als operator, teamleader of technieker.

Ivan is aan zijn twintigste jaar bij PepsiCo bezig. Wat bedoeld was als een baantje tussen twee andere opdrachten in, is een mooie carrière geworden. Eén die nog altijd in ontwikkeling is trouwens, want bij PepsiCo stop je nooit met groeien. “Ik ben begonnen als operator, ben daarna opgeklommen tot front line manager en ben nu sinds vijf jaar aan het werk als process specialist, wat wil zeggen dat ik collega’s opleid en controles doe aan de machines. Ik had nooit gedacht dat chips bakken zoveel uitdagingen met zich zou meebrengen. (lacht)”

Collega’s worden vrienden

Die ervaring deelt ook Nathalie, teamleader van de nachtploeg. “Ik werkte vroeger in een ander voedingsbedrijf, waar het takenpakket van een operator veel minder uitgebreid was. Het bakproces bij chips is complex, al wil dat niet zeggen dat je er een technisch diploma voor nodig hebt. Je moet vooral logisch kunnen redeneren én veel goesting hebben om de handen uit de mouwen te steken. De rest kun je leren.”

Als teamleader stuurt Nathalie een groep van 26 operatoren aan. Ze motiveert en ondersteunt hen waar nodig, én stimuleert ook hun verdere groei in het bedrijf. “Dat ik vandaag in de vaste ploeg meedraai, heb ik aan haar te danken”, lacht flow pack operator Issam die sinds vorig jaar in België woont. “Graag wil ik mijn vaardigheden verder verbeteren, zodat ik op termijn naar de moeilijkere machines kan doorstromen. In Tunesië heb ik ook op een productieafdeling gewerkt, dus ik ken het klappen van de zweep al een beetje.” Over de sfeer in het bedrijf is Issam zeer te spreken. “Er wordt hier op een respectvolle manier met elkaar omgegaan. In de fabriek maak je snel vrienden. Mijn mond viel open toen een collega me al na enkele dagen vroeg om met hem naar het werk te rijden. Ongezien!”

Direct een vast contract bij PepsiCo Veurne

Dat PepsiCo België eerder dit jaar de op een na hoogste score in het onderzoek van Top Employers Institute behaalde, noemen de drie collega’s dik verdiend. “Het is een werkgever die luistert naar zijn mensen”, vindt Ivan. “Ieders mening telt. Als je suggesties hebt om de organisatie te verbeteren, dan mag je die altijd geven. De arbeidsvoorwaarden zijn eveneens interessant, met niet alleen een mooi loon maar ook veel andere voordelen. Opvallend, nieuwkomers krijgen meteen een vast contract aangeboden, wat ik een enorme blijk van vertrouwen vind. Het is echt een bedrijf dat zijn mensen verantwoordelijkheid durft te geven. Operatoren bijvoorbeeld voeren hier zelf de kwaliteitscontroles uit. Ze beslissen op eigen houtje of de chips de juiste smaak en textuur hebben en dus naar de markt kunnen. Die vrijheid en autonomie heb ik altijd fantastisch gevonden.”

