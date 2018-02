Deze jobs zijn veilig voor de robotinvasie Katelin Raw

01 februari 2018

08u00

Bron: vacature.com 0 Vacature.com Niet alle jobs zijn gelijk voor de wet – toch niet als het over automatisering gaat. Technologische vernieuwingen volgen elkaar snel op en dat heeft een impact op onze jobs, en op hoe we ze uitvoeren. Maar voor welke activiteiten blijven mensen broodnodig, zelfs binnen 50 jaar?

Robotten en co

‘Automatisering’ is het proces waarbij menselijke werkkrachten vervangen worden door machines, computers of robotten. De laatste jaren zetten technologische vernieuwingen dat veranderingsproces alsmaar meer kracht bij.

Tegen 2070 zal de arbeidsmarkt er fundamenteel anders uitzien, maar ook vandaag is er al veel aan het bewegen. Onderzoek wijst namelijk uit dat maar liefst 45 procent van de werkzaamheden waarvoor individuen betaald worden, nu al zouden kunnen geautomatiseerd worden met bestaande technologieën.

Automatiseringswet

Voordat het doemdenken de overhand neemt: maar een handvol jobs – nog geen 5 procent – kan volledig geautomatiseerd worden. Maar bijna alle beroepen bestaan uit meerdere activiteiten die op zich wél in aanmerking komen voor automatisering.

Oxford University onderzocht en rangschikte 702 vaak uitgeoefende jobs volgens hun vatbaarheid voor automatisering. Wat blijkt? Niet alle jobs zijn gelijk voor de automatiseringswet, en scholingsgraad en salaris hebben daar weinig impact op.

Welke jobs zijn ‘veilig’?

Jobs die een zekere vorm van creativiteit vereisen, vormen een eerste veerkrachtige groep – al kunnen we niet met zekerheid zeggen dat computers nooit die capaciteiten ontwikkelen. Artiesten, wetenschappers en innovatieve businessontwikkelaars zitten dus relatief ‘veilig’ op hun huidige carrièrepad.

Een tweede categorie jobs die minder vatbaar is voor automatisering, draait rond het opbouwen en onderhouden van menselijke relaties. Dat geldt onder andere voor maatschappelijk werkers en verpleegkundigen, maar ook voor bijvoorbeeld verkopers die een loyaal klantenbestand willen door persoonlijke service te bieden.

Onvoorspelbare jobs zijn een laatste groep die automatisering te slim af is. Loodgieters, brandweerlui, mecaniciens… die flexibele werknemers moeten op de meest onverwachte momenten uitrukken om problemen zo snel mogelijk op te lossen.

In welke jobs moet je oppassen?

Voordat we dieper ingaan op het soort jobs waarop automatisering een impact heeft, is het belangrijk te benadrukken dat automatisering niet gelijkstaat aan je job verliezen. Deze jobs komen er gewoon in grotere mate mee in contact, en moeten in deze nieuwe realiteit geherdefinieerd worden.

In lijn met de drie categorieën jobs die relatief resistent zijn tegen automatisering, zijn het de repetitieve, routineuze en voorspelbare jobs die er grondig anders gaan uitzien binnen 50 jaar. Denk maar aan telemarketing en boekhouding, maar ook aan het klaarmaken van fastfood. Jobs bij de post zullen ook in toenemende mate geautomatiseerd worden, net zoals kassamedewerkers.

Het gaat met andere woorden vooral over fysieke jobs in gestructureerde omgevingen, en over het verzamelen en verwerken van gegevens.

Veranderende wereld

Maar niet alleen de automatiseringstendens ligt aan de grondslag van een veranderende arbeidsmarkt. Ook klimaatverandering, de opkomst van de middenklasse, de vergrijzing en toenemende participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt beïnvloeden het DNA van onze jobs. Het is dus echt niet enkel de schuld van de robotten.

