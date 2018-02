Deze jobs stillen je honger naar reizen Katelin Raw

26 februari 2018

11u30

Bron: vacature.com 0 Vacature.com Geen centen… wél een honger naar reizen. Klinkt dit je bekend in de oren? Dan bevind jij je in de ideale situatie om een job te kiezen die je reiskriebels stilt. Hier zijn vijf zeer uiteenlopende opties.

Steward(ess)

Dit is de meest vanzelfsprekende optie voor werkzoekenden met een reispassie, maar het is ook de meest toegankelijke. Je hebt geen speciale diploma’s nodig, al heb je met een eerste ervaring customer service wel een streepje voor. Tijdens de selectieprocedure ga je testen moeten doorstaan. En denk eerst toch maar eens héél goed na over die onregelmatige werkuren.

Werfleider

Werfleiders verdienen niet alleen goed, vaak wordt van hen verwacht dat ze zich gedurende maanden in de buurt van hun project settelen. Zo kunnen ze van dichtbij een oogje in ’t zeil houden.

Heb je niet de juiste vaardigheden op zak om een leidinggevende rol op de nemen? Check dan nog vacatures in de bouw. Werfleiders hebben ook bekwame rechter- en linkerhanden nodig die mee het project kwaliteitsvol uitvoeren.

Leerkracht Engels

De voertaal van de zakenwereld is nog steeds het Engels. De vraag naar leerkrachten Engels blijft dan ook groot, overal ter wereld. Je helpt leerlingen de wereldtaal onder de knie te krijgen, en komt zo in contact met een nieuwe cultuur.

Consultant

Consultantskomen in alle vormen en gewichten, maar ze delen de opdracht om complexe problemen op te lossen. Hun kennis is zo gespecialiseerd dat ze klanten hebben over de hele wereld. Een positieve relatie met die klanten is cruciaal, en daarom zijn regelmatige bezoekjes dat ook.

Vrachtwagenchauffeur

Kijk je liever op honderden kilometers asfalt dan acht uur naar een laptop? Vrachtwagenchauffeurs ook. Je hebt een rijbewijs C nodig, maar eens je die toelatingsvoorwaarde hebt afgevinkt, kan je aan je lange tochten beginnen. Ideaal voor introverten.

Toon me alle jobs waar je veel moet reizen

Lees ook:

5 sectoren waar je goed je boterham verdient

Hier letten Belgische CEO's op bij een sollicitatiegesprek

500 euro per maand extra voor exact dezelfde job? Verander van sector!

Bron: vacature.com.