Deze jobs oefen je zonder problemen uit tot je pensioen

05 maart 2018

Bron: vacature.com 1 Vacature.com We moeten alsmaar langer werken. Tegen 2030 stijgt de We moeten alsmaar langer werken. Tegen 2030 stijgt de wettelijke pensioenleeftijd al naar 67 jaar, en wie weet welke veranderingen er nog op til zijn. Je kiest dus maar beter voor een job die je heel je leven kan blijven uitoefenen. De volgende vacatures zijn daar ideaal voor.

Hr-medewerker

Bedrijven hechten steeds meer belang aan welzijn op het werk. Personeelsdiensten bouwen volop aan duurzame hr-oplossingen, waken over een goede werk-privébalans en treffen maatregelen om werknemers mentaal en fysiek goed in hun vel te laten voelen. Of je nu werkt als hr-manager, personeelsverantwoordelijke of recruitment officer, op de hr-afdeling zit jij aan de bron van die positieve ontwikkelingen. Jij kan er dus als eerste de vruchten van plukken!

Teamleider

Als ploegleider of coach stuur je een team van collega’s aan, bijvoorbeeld in een magazijn of productieomgeving. Zo’n job is erg gevarieerd: je neemt administratieve taken op jou, zoals het invullen van de werkroosters, maar je bent ook aanwezig op de werkvloer om processen te analyseren en te verbeteren. Die afwisseling van fysiek en zittend werk is heel goed voor je lichaam. Bovendien moet je als teamleider een echte peoplemanager zijn. Hoe meer levenservaring je hebt, hoe beter je kan omgaan met verschillende persoonlijkheden en hoe meer belang jongere collega’s gaan hechten aan jouw advies. De functie wordt dus boeiender met de jaren.

Onderzoeker

Een wetenschappelijke job is mentaal heel uitdagend. Niet omdat het werk veel stress met zich meebrengt, wel omdat het erg prikkelend is: als je gepassioneerd bent door jouw sector is het fantastisch om zelf met nieuwe ontwikkelingen naar buiten te kunnen treden. Hoe langer je onderzoek voert in een bepaald domein, hoe meer kennis je vergaart en hoe groter de kans dat je verrassende ontdekkingen doet. Zowel in het onderwijs als in de chemie, de energiesector en engineering zijn onderzoekers erg gegeerd.

Consultant

Als consultant help je organisaties om hun werking te verbeteren, nieuwe systemen te implementeren of projecten tot een goed einde te brengen. Het is een job met veel verantwoordelijkheid, maar ook erg veel afwisseling, omdat je steeds voor andere uitdagingen komt te staan. Je raakt dus niet snel op het werk uitgekeken. Bovendien voorzien de meeste consultancyfirma’s doorgedreven opleidingen voor hun personeel, gedurende hun volledige carrière. Zo blijf je mee met de nieuwste ontwikkelingen, zelfs al zit je al dertig jaar in het vak.

Ambtenaar

Ambtenaar worden klinkt misschien wat droog, maar vergeet niet dat de overheid een hele goede werkgever is. Je krijgt er niet alleen veel kansen om je bij te scholen en om door te groeien, vaak kan je ook rekenen op flexibele werkuren, mogelijkheden tot thuiswerk en heel wat vakantiedagen. Dat maakt de combinatie werk-privé op elke leeftijd draaglijk. Bovendien hoeft een overheidsjob helemaal niet saai te zijn, met vacatures in IT, communicatie en logistiek is er voor elk wat wils.

