Deze jobs in logistiek kan je gemakkelijk doen zonder hoger diploma

21 november 2018

08u00

In de logistieke sector bouw je ook zonder je broek te slijten aan de schoolbanken een mooie carrière op. Flexibiliteit wat dag- en nachtwerk betreft, zin om bij te leren en nauwkeurigheid zijn dan weer wel vereisten voor deze functies.

Op de weg

De afdeling Transport spant de kroon met de meeste openstaande vacatures in de logistiek voor wie geen diploma heeft. Lijkt jou dat wat? Dan is de hamvraag: wat is jouw favoriet transportmiddel? Als fietskoerier of postbode werk je tijdens de ‘kantooruren’ aan een gezonde conditie in de frisse buitenlucht. Dat doet niemand je na. Maar als je het niet ziet zitten om – letterlijk – door weer en wind te gaan voor je werk, kan je als chauffeur B, C of CE ook aan de slag als vervoerder. Je brengt elke dag door in een verwarmde bestelwagen, vrachtwagen of trekker-oplegger - afhankelijk van je rijbewijs - met enkel de radiopresentator als metgezel. Let wel: stiptheid is een must.

In het magazijn

Wie zich wél graag omringt met een team en bovendien graag met haar of zijn handen werkt, moet in het magazijn zijn. Een magazijn kent twee stromingen: inkomend en uitgaand verkeer. Als lader/losser verzwaar of verlicht je de chauffeurs met of van hun vracht. Orderpickers ontvangen die goederen en stockeren ze op de juiste plek in het magazijn of – omgekeerd – zoeken uit wat een bestelling inhoudt en bezorgen ze aan de laders. Je houdt de kwaliteit van de producten die je meegeeft scherp in de gaten. Als je het nodige certificaat behaalt, mag je ook met de heftruck rijden.

Achter het bureau

Wil je toch liever elke dag neerploffen op een bureaustoel met een stomende kop koffie voor je neus? Dat kan, ook zonder diploma. Van achter je computer waak je als logistiek bediende namelijk over het goede reilen en zeilen van die hierboven vermelde ingewikkelde processen. Taalvaardigheid, meestal Franse en soms Engelse, is vaak een pluspunt. Je geeft instructies aan je collega’s op de weg en in het magazijn, en volgt hun planning nauwkeurig op. Bovendien zorg je ervoor dat de stock in het magazijn niet uitgeput geraakt.

