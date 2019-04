Gesponsorde inhoud Deze job doet het hart van dynamische autofanaten sneller slaan Krijg bij Volkswagen D'Ieteren Finance alle kansen! D'Ieteren

D’Ieteren Auto is bij het grote publiek vooral bekend als distributeur van de groep Volkswagen en Porsche. Daarnaast heeft het bedrijf nog heel wat andere activiteiten. Dat die gepaard gaan met tal van uitdagende jobs, kan Sven als geen ander beamen. Als Account Advisor bij Volkswagen D’Ieteren Finance (VDFin) staat hij klanten bij op het vlak van leasing en financiering. Een job naar het hart van de dynamische en communicatieve autofanaat, zo blijkt …

Perfecte match

Sven Sneyers (26) maakte een jaar geleden op een jobspeeddate kennis met Volkswagen D’Ieteren Finance. De professionele vonk tussen het bedrijf en de sollicitant sloeg meteen over. “Ik ben al van kindsbeen af gepassioneerd door de autobranche. Daarnaast beschouw ik mezelf als een communicatief en gedreven persoon. Het blijken stuk voor stuk interesses en competenties die passen binnen de verwachtingen en cultuur van VDFin”, legt de dynamische medewerker uit.

Account Advisor: veelzijdigheid troef

Sven ontdekte tijdens een bedrijfsbezoek hoe VDFin als dochteronderneming van D’Ieteren Auto garant staat voor een brede waaier van verhuurdiensten en autofinancieringen. Het takenpakket van een Account Advisor bestaat erin om de opvolging en het beheer ervan te stroomlijnen. “Een boeiende functie, bleek al snel. VDFin reikte me bovendien een degelijke basisopleiding aan, waardoor ik de finesse van de job snel onder de knie kreeg.”

Na een jaar bij VDFin praat Sven met ongebreideld enthousiasme over zijn job. “Geen twee dagen zijn dezelfde”, getuigt hij. “Kleine ondernemingen kloppen bij mij aan met hun leasing vraagstuk voor twee of drie wagens, maar net zo goed beheer ik de financieringsdossiers van een vloot van enkele tientallen voertuigen. Ik fungeer tevens als een aanspreekpunt voor het dealernetwerk wanneer het op leasing of financiering aankomt. Het proactief aanreiken van de geknipte oplossing schenkt me veel voldoening.”

Familiale werkgever, extra voordelen

Sven stelt vast dat hij het afgelopen jaar sterk is gegroeid in zijn job. “Ik kan mezelf professioneel ontplooien en krijg ruimte om initiatief te nemen. Er heerst een aangename sfeer op kantoor, waar de collega’s nieuwe medewerkers meteen een welkom gevoel geven. Daar schuilt duidelijk de kracht van een familiebedrijf. Het competitieve loonpakket omvat diverse extra voordelen, zoals een ziekteverzekering en groepsverzekering. Via het e-learningplatform leer ik nog voortdurend op mijn ritme bij.”

Diverse instroom

Vaardigheden als klant- en oplossingsgericht denken, nauwkeurigheid met cijfers en communicatieve vaardigheden beschouwt Sven als onontbeerlijk voor de job. Twee- of meertaligheid gelden uiteraard als een extra troef. Dat opent de weg naar een diverse instroom. Zowel gegradueerden als masters komen in aanmerking voor de functie van Account Advisor. Starters met ‘goesting’ kunnen zeker een carrière bij VDFin ambiëren. “Ik had een diploma marketing op zak, maar kon slechts een geringe beroepservaring voorleggen. Dan is het fijn om vast te stellen dat een werkgever meteen in jou gelooft”, beaamt Sven.

VDFin en D’Ieteren Auto: klaar voor de toekomst

Wie bij VDFin aan de slag gaat, geniet automatisch van de (slag)kracht van D’Ieteren Auto. De onderneming garandeert ook op personeelsvlak een vlotte mobiliteit, met doorgroeimogelijkheden na twee tot drie jaar. Het is goed om weten dat D’Ieteren Auto mee bouwt aan de mobiliteit van morgen, onder meer door middel van e-mobiliteit, deelrijden en andere flexibele oplossingen voor stadsverkeer. Met tal van love brands in een fascinerende automobielwereld lacht een professionele toekomst je dus toe bij VDFin en D’Ieteren Auto!

