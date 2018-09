Deze initiatieven moeten vijftigplussers aan werk helpen Katelin Raw

29 september 2018

08u00

Een nieuwe job vinden als werkloze vijftigplusser blijkt allesbehalve simpel. Er bestaan wel enkele initiatieven die je kunnen helpen met je zoektocht.

Gespecialiseerde uitzendkantoren

Op vijftigjarige leeftijd heb je heel wat ervaring en deskundigheid opgebouwd. Dat kost geld. Jonge goedkope werkkrachten prijzen ouderen de arbeidsmarkt uit. Uitzendkantoor Nestor publiceert vacatures van bedrijven die meer belang hechten aan maturiteit dan aan het drukken van loonkosten. “Oudere werkzoekenden willen een gezonde balans tussen werk en privé. Daarom is die groep naast ervaren ook flexibeler in onderhandelingen dan hun jongere concurrenten. Dat trekt werkgevers aan”, vertelt medeoprichter Nicolas Moerman. “Via interimopdrachten kunnen werkzoekenden hun talenten (her)ontdekken. Denk aan een IT’er die na dertig jaar niet meer opgewassen is tegen pas afgestudeerden en een nieuwe job vindt in een wijnwinkel. Dat is een typisch voorbeeld van hoe we succesvol drempels verlagen voor zowel werkgevers als werkzoekenden.”

Actief+-begeleiding van VDAB

Werkzoekenden die zich aanmelden bij VDAB hebben recht op een uitgebreid aanbod aan ondersteuning. “We vertrekken daarbij niet per se van leeftijd, maar van kansen”, vertelt woordvoerder a.i. Nina Van den Driessche. “Actief+ pakt moeilijkheden aan die vooral werkzoekende vijftigplussers belemmeren, zoals het zoeken naar een fysiek minder belastende job, een tekort aan voeling met de arbeidsmarkt van vandaag of digitale uitdagingen. Maar lang niet alle vijftigplussers hebben Actief+ nodig. Velen zijn zelfredzaam genoeg en vinden in de reguliere dienstverlening uiteindelijk wel hun draai.”

Onbelast wijk-werken

VDAB organiseert ook onbelast wijk-werken voor werkzoekenden onder specifieke voorwaarden. Je voert enkele uren per week tegen betaling klusjes uit bij iemand thuis of in een school, gemeente, OCMW… Zo ontwikkel je (nieuwe) vaardigheden. Na maximum 12 maanden zet je versterkt de volgende stap in je traject naar werk. Ook los van VDAB is het sinds dit jaar mogelijk om als werkloze tot 6.000 euro per jaar onbelast bij te verdienen bovenop je uitkering, al zijn die mogelijkheden beperkt tot de deeleconomie. Eens je aangemeld bent bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, mag je je diensten – als kok, chauffeur, klusjesman – aanbieden op erkende platformen. En dan is de stap naar zelfstandigheid misschien plots minder groot.

