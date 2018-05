Deze factoren bepalen of je later veel kansen krijgt op de arbeidsmarkt Neen, niet iedereen is gelijk op school Kristina Rybouchkina

02 mei 2018

08u00

Bron: vacature.com 0 vacature.com Of je gemakkelijk een (goed betaalde) job vindt, hangt voor een groot deel af van je diploma. Maar studeren is niet voor iedereen even evident. Het is niet omdat een kind zijn best doet, dat het een gouden toekomst tegemoet gaat.

De resultaten van een leerling blijken namelijk sterk af te hangen van zijn of haar sociaal-economische achtergrond. Hannah Vermaut van gelijkekansencentrum UNIA schuift enkele onthutsende bevindingen uit hun Diversiteitsbarometer naar voren.

Leven onder de armoedegrens

18,8 procent van de kinderen in België groeien op onder de armoedegrens. De kans dat zij worden doorverwezen naar het buitengewoon basisonderwijs omwille van leer- of gedragsproblemen, is vijf tot zes keer groter dan voor het gemiddelde Vlaamse kind. Maar liefst 77 procent van de leerlingen in het buitengewoon onderwijs komt uit een minder gegoed gezin.

Migratieachtergrond

De kloof tussen de prestaties van kinderen van Belgische en buitenlandse origine is erg groot. België scoort hierin het allerslechtst van alle OESO-landen. Kinderen met een migratieachtergrond blijven bijvoorbeeld vaker zitten. Bij de start van het secundair onderwijs zit ongeveer 90 procent van de Belgische kinderen op leeftijd, tegenover zo’n 72 procent van de kinderen met een migratieachtergrond.

Attitude van de leerkracht

Uit de Diversiteitsbarometer blijkt dat leerkrachten lagere verwachtingen koesteren van leerlingen uit armere gezinnen of van buitenlandse origine. Die houding laat zich voelen bij het geven van studieadvies. Op de middelbare school krijgen die kinderen dus vaker een B- of C-attest, met de raad om te zakken naar het TSO of BSO. Omdat zij in die studierichtingen terechtkomen vanuit een faalervaring, heeft dat een negatieve invloed op de studiecultuur. In totaal volgt amper 10 procent van de armste jongeren in Vlaanderen ASO, tegenover 88 procent van de rijkste.

Scholingsniveau moeder

Ook het opleidingsniveau van de moeder blijkt een voorspeller te zijn van de schoolloopbaan van een kind. In Vlaanderen verlaat ongeveer 15 procent van de leerlingen de middelbare school zonder diploma. Bij jongeren wiens moeder geen diploma heeft, gaat het zelfs over 25 procent. Als de mama daarentegen hogere studies heeft gevolgd, zakt dat cijfer terug tot 2,7 procent.

Geslacht

Meisjes presteren over het algemeen beter dan jongens in het onderwijs, zij hebben meer kans op een A-attest. Maar meisjes in een kwetsbare situatie zijn geneigd om erg stereotype studierichtingen te kiezen, zoals handel of kantoor. En die zijn intussen jammer genoeg niet echt meer afgestemd op de noden van onze arbeidsmarkt. Jongens in TSO of BSO kiezen daarentegen vaker voor een technische studierichting, wat momenteel echt betere jobkansen met zich meebrengt.

Bron: vacature.com.