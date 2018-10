Deze factoren bepalen hoeveel jij netto van je loon overhoudt Ludovic Vanhee

29 oktober 2018

08u00

Bron: vacature.com 0 vacature.com Je hebt exact hetzelfde brutoloon als je collega, maar op het einde van de maand hou jij een lager nettoloon over. Hoe is dat eigenlijk mogelijk?

Je brutoloon is de som van alle loononderdelen: je loon voor normale prestaties, je loon voor betaalde afwezigheden (vakantie, feestdagen, inhaalrustdagen, ziekte), maar ook toeslagen voor overuren, voordelen in natura, premies, commissielonen, enzovoort behoren hierbij.

De reden waarom jouw collega met exact hetzelfde brutoloon meer of minder overhoudt dan jou, hangt af van de sociale en fiscale inhoudingen van dat brutoloon.

Hoeveel hou je netto over van je brutoloon?

Welke factoren bepalen nu precies hoeveel je netto overhoudt?

RSZ

Door van je brutoloon RSZ (Rijksdienst voor Sociale Zekerheid)-bijdragen af te trekken, bekom je je belastbaar loon. Die berekening is niet voor iedereen gelijk: zo is er een onderscheid in tarieven voor arbeiders, kunstenaars en bedienden. Bovendien kunnen mensen met een lager loon van een vermindering genieten.

Bedrijfsvoorheffing

Eenmaal de RSZ is afgehouden, knipt de fiscus van je totaal belastbare loon een stuk bedrijfsvoorheffing weg. Dit is eigenlijk een voorschot die je op je jaarlijkse personenbelasting betaalt. Hoe groot dat bedrag is, hangt af van een samenspel van:

* De hoogte van je loon: hoe hoger je loon, hoe meer bedrijfsvoorheffing

* Burgerlijke staat: alleenstaanden en gehuwde/wettelijk samenwonende tweeverdieners betalen meer dan gehuwde/wettelijk samenwonende éénverdieners (waarvan de partner dus geen beroepsinkomsten heeft).

* Gezinssituatie: hoe meer kinderen ten laste, hoe lager de bedrijfsvoorheffing. Een gehandicapt kind ten laste wordt voor twee kinderen ten laste gerekend. Daarnaast zijn er ook nog verlagingen indien je bijvoorbeeld (groot)ouders van minstens 65 jaar of een mindervalide partner ten laste hebt.

* Normale periodieke loonelementen of uitzonderlijke niet-periodieke loonelementen (eindejaarspremie, vakantiegeld …): voor de eerste categorie geldt een lagere bedrijfsvoorheffing.

Twee werknemers met een vergelijkbaar loon betalen dus niet noodzakelijk dezelfde voorheffing. Bovendien zijn er ook nog extra verminderingen in de bedrijfsvoorheffing mogelijk voor overwerk met overwerktoeslag, als je een persoonlijke bijdrage levert voor je groepsverzekering, enzovoort. Ben je uitzendkracht, student, gelegenheidsarbeider in de horeca of werk je in de deeleconomie? Dan gelden er ook nog andere tarieven.

Bijkomende inhoudingen

Daarnaast kan er nog een stukje van je loon ingehouden worden. Elke werknemer betaalt bijvoorbeeld een ‘bijzondere bijdrage voor sociale zekerheid’ in functie van zijn belastbaar gezinsinkomen. Een voorschot daarop wordt maandelijks op het nettoloon ingehouden. Een ander voorbeeld: maaltijdcheques vrij van RSZ en belastingen vereisen een eigen minimumbijdrage van 1,09 euro per ontvangen cheque.

Er wordt veel ingehouden... kan er ook weer iets bijkomen ?

Ja, dat kan. Nadat de RSZ-bijdrage, de bedrijfsvoorheffing en de bijkomende inhoudingen zijn berekend, bekom je in principe het nettoloon. In principe, want dit nettoloon kan nog verhogen door bedragen die niet aan RSZ en bedrijfsvoorheffing onderworpen zijn, zoals de tussenkomst voor een sociaal abonnement (een tegemoetkoming van je werkgever voor het openbaar vervoer dat je gebruikt) of andere kosten terugbetaald door de werkgever. Je loonbrief vermeldt die bedragen apart.

Kan ik dat ergens berekenen?

Met onze bruto-nettocalculator bereken je precies hoeveel je netto overhoudt. Hieronder vind je 3 simulaties waarbij het startbedrag telkens 3.000 euro bruto bedraagt.

