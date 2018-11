Deze experte geeft gouden tips voor een perfect cv Redactie

06 november 2018

Bron: vacature.com 0 vacature.com Je hebt maar één kans om een goede eerste indruk te maken. Dat geldt in het dagelijks leven, maar ook wanneer je solliciteert. De gemiddelde recruiter weet namelijk al na één korte blik op je cv of hij je wil uitnodigen voor een gesprek of niet! Wil je zeker zijn van een positieve reactie? In onze video geeft arbeidsmarktexperte Katrin Van de Water (zaakvoerster Passion for Work) enkele bruikbare richtlijnen bij de opmaak van een cv.

Wil je je graag laten coachen van a tot z? Download hier onze gratis gids ‘Zorg voor een cv met impact’ en samen loodsen we je stap voor stap naar een parel van een cv.

