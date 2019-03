Deze elementen mogen niet ontbreken op je cv Loes Liemburg

27 maart 2019

08u00

Jij steekt veel tijd in je cv, maar recruiters doen dat niet! Zij scannen in een paar seconden of jij geschikt bent voor de job. Je curriculum moet dus in één oogopslag tonen wat jij kan. Wat mag er niet ontbreken op je cv?

Algemene regels

Een recruiter of werkgever die honderden cv’s moet bekijken, werpt een snelle blik op je diploma’s, werkervaring en woonplaats. Een korte profieltekst over wie je bent, wat je kan en wat je het bedrijf te bieden hebt, wordt ook graag gezien.

Houd de opmaak van je cv simpel. Vermijd lappen tekst en gebruik opsommingstekens. Zorg voor een begrijpelijk cv, zonder jargon en moeilijke afkortingen! Liefst zet je alle informatie op één A4, tenzij je meer dan 5 jaar ervaring hebt, dan mag je twee pagina’s gebruiken. Tot slot is het héél belangrijk dat er geen taalfouten in je cv staan.

Tip: Download hier onze gratis gids ‘Zo schrijf je een cv met impact’.

Dit moet je sowieso vermelden

1. Personalia

Begin met je naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en LinkedIn-adres. Zorg dat je LinkedIn-profiel ook in orde is en goed aansluit bij je cv! Geïnteresseerde werkgevers gaan je zeker opzoeken op LinkedIn. Bekijk hier ons voorbeeld van een goede standaard cv.

2. Werkervaring en studies

Som je relevante werkervaring op, en noem daarbij kort de taken die je tijdens die jobs deed. Zo krijgen recruiters een goed beeld van je ervaring. Ook uitzonderlijke prestaties mag je vermelden, als je bijvoorbeeld de klantvriendelijkheid van het bedrijf aantoonbaar hebt opgeschroefd.

Voeg ook een helder overzicht van je behaalde diploma’s of studies toe. De meest relevante eerst! Als het onderwerp aansluit bij de vacature kun je ook de titel van je bachelor- of masterproef vermelden. Bijscholingen, cursussen en avondstudies mogen er ook bij.

3. Vaardigheden en troeven

Werkgevers zijn heel benieuwd naar je vaardigheden. Vermeld dus zeker je talenkennis, computervaardigheden, rijbewijs en andere skills die je hebt opgedaan. Hier kun je ook je karaktereigenschappen noemen. Ben je communicatief vaardig of een echte leider? Als je het niet goed weet, kun je familie of vrienden vragen om jou eens te omschrijven.

Tip: Bekijk hier ons voorbeeld van een creatief cv.

4. Varia

Misschien verrassend, maar recruiters kijken ook naar je hobby’s en interesses. Zo krijgen ze een beter beeld van wie je bent en wat je belangrijk vindt. Net als een goede foto helpt dat voor je herkenbaarheid.

Tot slot mag je zeker ook referenties toevoegen als je die hebt. Een leraar of stagebegeleider kan ook als referentie dienen. Vraag wel eerst toestemming aan degene die je als referentie opgeeft, en zorg dat hij of zij is voorbereid op een mogelijk telefoontje.

Tip: Een overzichtelijk en helder cv (curriculum vitae) is een onmisbare schakel in het vinden van jouw droomjob. In ons gratis e-book loodsen we je stap voor stap naar een parel van een cv.

