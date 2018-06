Deze bedrijven zijn halve paradijzen voor IT'ers vacature.com IT

21 juni 2018

08u00

Bron: vacature.com 0 vacature.com Overal zoeken ze IT'ers: van een lager schooltje dat een ICT support medewerker kan gebruiken naar de geheime dienst die cyber security specialisten aanwerft. Maar waar word je als IT'er het meest in de watten gelegd? De volgende 7 grote bedrijven doen althans goed hun best.

Cronos Groep

Met een jaarlijkse omzet van 560 miljoen euro en ongeveer 4800 werknemers is Cronos Groep het grootste IT-bedrijf in België. Het houdt het midden tussen een investeringsholding, start-upincubator en wervings- en selectiebureau en waakt over 350 dochterbedrijven binnen opkomende IT-gebieden zoals e-commerce, blockchain, big data en artificiële intelligentie. Het hoofdkantoor in Kontich heeft wat weg van een Silicon Valley-hub door de ruime koffiehoek, flipcharts en verrolbare kasten. Cronos is echter voornamelijk populair onder zijn werknemers door de "vlakke organisatie", "open bedrijfscultuur" en "talrijke carrièremogelijkheden".

Op zoek naar een job in IT? Bekijk hier alle IT-vacatures

Ordina

Ordina is de grootste onafhankelijke dienstverlener op vlak van consulting, solutions en ICT in de Benelux en is voornamelijk gericht op de financiële sector, overheid en zorg. Het Nederlandse bedrijf met Belgische vestigingen in Hasselt en Mechelen, werd dit jaar opgenomen in de lijst van 'Top Employers' door het onafhankelijke Top Employers Institute dat toonaangevende bedrijven met uitstekende arbeidsvoorwaarden certificeert. Op Glassdoor, de website waar werknemers hun werkgever anoniem kunnen beoordelen, wordt gesproken over een "leuke sfeer", "no nonsense-bedrijfscultuur" en "talrijke opleidingsmogelijkheden".

SAS Institute

in België zijn er ook veel grote multinationals in IT actief. SAS Institute is hier zo'n voorbeeld van. Het Amerikaanse bedrijf ontwikkelt software om efficiënt data te analyseren en rapporteren. De Belgische vestiging in Tervuren wordt door haar werknemers geprezen voor de "fijne sfeer", "goede verloning" en "uitdagende werkomgeving". SAS Institute Belgium is zelfs zo goed bezig dat Vlerick het al enkele keren tot 'Great place to work for' bekroond heeft. Dit jaar werd het ook opgenomen in de lijst van 'Top Employers'.

Lees ook: Deze jobs zijn echt wel veilig voor de 'robotinvasie'

Proximus

Ook Proximus, het grootste telecombedrijf in België, scoort goed bij zijn werknemers. Dat laat zich voelen op Glassdoor waar het bedrijf een indrukwekkende score van 4,1 binnenrijft. Proximus-medewerkers zijn vooral tevreden over de werk- en privébalans, mogelijkheden tot telewerken, vergoeding en arbeidsvoorwaarden. Wat IT-jobs betreft, is het bedrijf heel regelmatig op zoek naar IT-technici om de internetconnecties bij klanten in orde te brengen.

Microsoft

De Amerikaanse technologiereus Microsoft stelt wereldwijd meer dan 120.000 mensen te werk, waaronder ook in België waar het een vestiging in Zaventem heeft. Onder andere door het mooie salaris en de teamspirit die er heerst, is het bedrijf erg populair onder zijn personeel. De voorbije vijftien jaar heeft het al negen keer Vlericks lijst van 'Great places to work' gehaald, meestal zelfs in de top drie.

Xylos

Xylos weet eveneens hoe het IT'ers moet aanpakken. Het Antwerpse bedrijf dat ICT-opleidingen aanbiedt, werd dit jaar voor de eerste keer bekroond als 'Great place to work' . Bij zijn werknemers is het bedrijf in het bijzonder geliefd omwille van zijn platte bedrijfsstructuur en open communicatie.

Wolters Kluwer

Wolters Kluwer is veelal gekend als uitgeverij, maar de technologiecomponent is minstens even belangrijk: de multinational biedt bedrijven namelijk software, hardware, tools en trainingen aan om hun efficiëntie op vlak van IT op te drijven. In België stelt Wolters Kluwer ongeveer 700 mensen te werk; velen van hen zijn vol lof zijn over de goede werk-privébalans, mogelijkheden tot thuiswerk en gemoedelijke bedrijfssfeer.

Toon me alle jobs binnen IT

Lees ook:

Overheid belooft 50.000 nieuwe IT-jobs tegen 2020

De slimste IT'ers gaan voor deze jobs

Deze bedrijven hebben een uitstekende reputatie op vlak van werkomstandigheden

Bronnen: vacature.com, Glassdoor, Top Employers Institute, Great Place to Work