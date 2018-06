Deze bedrijven leggen techniekers flink in de watten vacature.com productie en techniek

04 juni 2018

08u00

Op zoek naar een interessante baan in de techniek? Bij deze vijf bedrijven kun je rap aan de slag in een verantwoordelijke functie.

Colruyt Group

Wist je dat Colruyt allang niet meer het kleine familiebedrijf van tachtig jaar geleden is? Colruyt Group beheert ook winkels als Bio-Planet, Spar en Okay, produceert heel wat huismerken en is actief in België, Luxemburg en Frankrijk. Word jij een van de 29.000 medewerkers? Technici kunnen er aan de slag als technisch tekenaar, servicetechnicus of teammanager.

De Lijn

De transportbedrijven zijn natuurlijk nergens zonder vaardige technici. De Lijn en MIVB zijn dus altijd op zoek naar ingenieurs, mecaniciens, technici en elektriciens. Bij De Lijn kom je terecht in een omvangrijk team van maar liefst 8.000 mensen en kun je vaak dicht bij huis werken. Als technieker ben je er écht onmisbaar.

Spie Belgium

Spie heeft veertien locaties in België en Luxemburg en is ook altijd op zoek naar technici en ingenieurs. Het bedrijf is gespecialiseerd in elektrotechniek, mechanica, klimaatbeheersing, energie, communicatienetwerken en infrastructuren. Technici kunnen er dus hun hart ophalen. Spie zet zich tegenwoordig ook extra in om meer vrouwen aan te werven.

Chaintec Group

Leg je de lat graag hoog en wil je je blijven ontwikkelen, dan is Chaintec zeker een aantrekkelijke werkgever. Ze verlenen technische ondersteuning aan bedrijven in onder andere de farmaceutische industrie, voeding, chemie en de auto-industrie, en dat in vier landen. Zo zit er altijd wel een job voor jou bij, en mocht je een avontuur in het buitenland overwegen, zijn er misschien ook wel opties.

Umicore

Wil jij je samen met 10.000 collega’s inzetten voor een duurzame wereld? Umicore is een internationale speler in materiaaltechnologie en recyclage met vier vestigingen in ons land. Het bedrijf specialiseert zich in schone technologie en heeft gezien de groei heel wat openstaande vacatures.

